Напав, пограбував і втік: у Луцьку затримали 19-річного злочинця
Сьогодні, 17:47
30 червня, близько 22 години, на вул. Рівненській чоловік напав на рівненчанина. Він відібрав сумку з особистими документами, 4000 гривень, мобільний телефон та ключі, і втік.
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Під час розшукових заходів дільничний офіцер поліції оперативно встановили особу зловмисника, що вчинив грабіж. Ним виявився 19-річний раніше судимий лучанин.
Згодом, встановивши його місцезнаходження, поліцейські затримали його та в порядку ст. 208 КПК України помістили до ІТТ.
За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 186 КК України (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану).
Під час воєнного стану вчинення майнових злочинів, таких як крадіжка, грабіж, розбій кваліфікуються відразу за частиною 4, що значною мірою обтяжує міру покарання зловмисника.
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Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Під час розшукових заходів дільничний офіцер поліції оперативно встановили особу зловмисника, що вчинив грабіж. Ним виявився 19-річний раніше судимий лучанин.
Згодом, встановивши його місцезнаходження, поліцейські затримали його та в порядку ст. 208 КПК України помістили до ІТТ.
За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 186 КК України (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану).
Під час воєнного стану вчинення майнових злочинів, таких як крадіжка, грабіж, розбій кваліфікуються відразу за частиною 4, що значною мірою обтяжує міру покарання зловмисника.
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