У Луцьку розшукали зниклу переселенку з Маріуполя





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



До поліції надійшло повідомлення про те, що жителька Маріуполя, яка тимчасово проживає у Луцьку, в обід вийшла з дому та не повернулася. На пошуки орієнтували особовий склад та громадськість. Також у місцевих засобах масової інформації розмістили оголошення про розшук жінки.



Зниклу пенсіонерку вдалося розшукати завдяки небайдужій громадянці. Лучанка зателефонувала до поліції та повідомила, що пенсіонерка, яку розшукує поліція перебуває на проспекті Соборності.



Поліцейські виїхали на місце події, з’ясували що це дійсно зникла пенсіонерка. Жінку передали доньці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зниклу пенсіонерку із Маріуполя знайшли та передали родичам.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.До поліції надійшло повідомлення про те, що жителька Маріуполя, яка тимчасово проживає у Луцьку, в обід вийшла з дому та не повернулася. На пошуки орієнтували особовий склад та громадськість. Також у місцевих засобах масової інформації розмістили оголошення про розшук жінки.Зниклу пенсіонерку вдалося розшукати завдяки небайдужій громадянці. Лучанка зателефонувала до поліції та повідомила, що пенсіонерка, яку розшукує поліція перебуває на проспекті Соборності.Поліцейські виїхали на місце події, з’ясували що це дійсно зникла пенсіонерка. Жінку передали доньці.

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