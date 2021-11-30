Від сьогодні в Україні зріс прожитковий мінімум





Які виплати зростають, повідомили зокрема у Пенсійному фонді України та Фонді соціального страхування України, передає



За повідомленням Пенсійного фонду України, з 1 липня зростають:



- Мінімальна пенсія за віком непрацюючим пенсіонерам

- Мінімальна пенсія шахтарям

- Мінімальна пенсія сім’ям військовослужбовців у разі втрати годувальника

- Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій

- Підвищення ветеранам війни та членам сімей загиблих/померлих ветеранів війни

- Підвищення жертвам нацистських переслідувань з-поміж осіб з інвалідністю та членам сімей померлих жертв нацистських переслідувань

- Пенсія за особливі заслуги перед Україною

- Максимальний розмір пенсії

- Надбавка донорам

- Мінімальна пенсія за віком зросте на 93 гривні - до 2027 гривень. - Максимальна пенсія збільшиться на 930 гривень - до 20 270 гривень.



Мінімальна пенсій шахтарів зросте на 279 гривень - до 6081 гривень.

Мінімальна пенсія сім’ям військовослужбовців у разі втрати годувальника зросте на 186 гривень - до 4084 гривень.



Також збільшилася і сума одноразових виплат для потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві чи професійних захворювань, а також осіб, які мають право на виплати в разі втрати годувальника.



Так, для осіб, у яких право на страхові виплати від Фонду настане з 1 липня цього року, розмір допомоги становить:



- потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві відповідно до ступеня втрати професійної працездатності (максимально 17 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, при 100% втрати працездатності) – 44 200 грн;

- сім’ї у разі смерті потерпілого (100 розмірів прожиткового мінімуму) – 260 000 грн;

- утриманцю у разі смерті потерпілого (20 розмірів прожиткового мінімуму) – 52 000 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 1 липня 2022 року в Україні планово збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – з 2 481 гривні до 2 600 гривень.Які виплати зростають, повідомили зокрема у Пенсійному фонді України та Фонді соціального страхування України, передає УНН. За повідомленням Пенсійного фонду України, з 1 липня зростають:- Мінімальна пенсія за віком непрацюючим пенсіонерам- Мінімальна пенсія шахтарям- Мінімальна пенсія сім’ям військовослужбовців у разі втрати годувальника- Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій- Підвищення ветеранам війни та членам сімей загиблих/померлих ветеранів війни- Підвищення жертвам нацистських переслідувань з-поміж осіб з інвалідністю та членам сімей померлих жертв нацистських переслідувань- Пенсія за особливі заслуги перед Україною- Максимальний розмір пенсії- Надбавка донорам- Мінімальна пенсія за віком зросте на 93 гривні - до 2027 гривень. - Максимальна пенсія збільшиться на 930 гривень - до 20 270 гривень.Мінімальна пенсій шахтарів зросте на 279 гривень - до 6081 гривень.Мінімальна пенсія сім’ям військовослужбовців у разі втрати годувальника зросте на 186 гривень - до 4084 гривень.Також збільшилася і сума одноразових виплат для потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві чи професійних захворювань, а також осіб, які мають право на виплати в разі втрати годувальника.Так, для осіб, у яких право на страхові виплати від Фонду настане з 1 липня цього року, розмір допомоги становить:- потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві відповідно до ступеня втрати професійної працездатності (максимально 17 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, при 100% втрати працездатності) – 44 200 грн;- сім’ї у разі смерті потерпілого (100 розмірів прожиткового мінімуму) – 260 000 грн;- утриманцю у разі смерті потерпілого (20 розмірів прожиткового мінімуму) – 52 000 грн.

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