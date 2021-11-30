Від сьогодні в Україні зріс прожитковий мінімум

Від сьогодні в Україні зріс прожитковий мінімум
З 1 липня 2022 року в Україні планово збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – з 2 481 гривні до 2 600 гривень.

Які виплати зростають, повідомили зокрема у Пенсійному фонді України та Фонді соціального страхування України, передає УНН.

За повідомленням Пенсійного фонду України, з 1 липня зростають:

- Мінімальна пенсія за віком непрацюючим пенсіонерам
- Мінімальна пенсія шахтарям
- Мінімальна пенсія сім’ям військовослужбовців у разі втрати годувальника
- Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій
- Підвищення ветеранам війни та членам сімей загиблих/померлих ветеранів війни
- Підвищення жертвам нацистських переслідувань з-поміж осіб з інвалідністю та членам сімей померлих жертв нацистських переслідувань
- Пенсія за особливі заслуги перед Україною
- Максимальний розмір пенсії
- Надбавка донорам
- Мінімальна пенсія за віком зросте на 93 гривні - до 2027 гривень. - Максимальна пенсія збільшиться на 930 гривень - до 20 270 гривень.

Мінімальна пенсій шахтарів зросте на 279 гривень - до 6081 гривень.
Мінімальна пенсія сім’ям військовослужбовців у разі втрати годувальника зросте на 186 гривень - до 4084 гривень.

Також збільшилася і сума одноразових виплат для потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві чи професійних захворювань, а також осіб, які мають право на виплати в разі втрати годувальника.

Так, для осіб, у яких право на страхові виплати від Фонду настане з 1 липня цього року, розмір допомоги становить:

- потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві відповідно до ступеня втрати професійної працездатності (максимально 17 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, при 100% втрати працездатності) – 44 200 грн;
- сім’ї у разі смерті потерпілого (100 розмірів прожиткового мінімуму) – 260 000 грн;
- утриманцю у разі смерті потерпілого (20 розмірів прожиткового мінімуму) – 52 000 грн.

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Теги: прожитковий мінімум, Україна
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