На Волині затримали автівку з краденою деревиною





Про це



Черговий випадок незаконного перевезення деревини виявили працівники групи оперативного реагування ДП «Ківерцівське ЛГ» спільно з поліцією.



Зупинили автомобіль з самовальним причепом на автодорозі Луцьк - Маневичі.



Деревина - а це загалом понад 20 м куб. - була без належного маркування.



Автомобіль та лісопродукцію вилучено до з’ясування всіх обставин.



За фактом тривають слідчі дії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині затримали автомобіль з незаконною деревиною.Про це інформують у пресслужбі ВОУЛМГ.Черговий випадок незаконного перевезення деревини виявили працівники групи оперативного реагування ДП «Ківерцівське ЛГ» спільно з поліцією.Зупинили автомобіль з самовальним причепом на автодорозі Луцьк - Маневичі.Деревина - а це загалом понад 20 м куб. - була без належного маркування.Автомобіль та лісопродукцію вилучено до з’ясування всіх обставин.За фактом тривають слідчі дії.

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