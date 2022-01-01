На Волині затримали автівку з краденою деревиною

На Волині затримали автівку з краденою деревиною
На Волині затримали автомобіль з незаконною деревиною.

Про це інформують у пресслужбі ВОУЛМГ.

Черговий випадок незаконного перевезення деревини виявили працівники групи оперативного реагування ДП «Ківерцівське ЛГ» спільно з поліцією.

Зупинили автомобіль з самовальним причепом на автодорозі Луцьк - Маневичі.

Деревина - а це загалом понад 20 м куб. - була без належного маркування.

Автомобіль та лісопродукцію вилучено до з’ясування всіх обставин.

За фактом тривають слідчі дії.

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Теги: крадена деревина, автівка, ВОУЛМГ
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