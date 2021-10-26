Смертельна ДТП у Нововолинську: поліція розповіла деталі. ФОТО

Смертельна ДТП у Нововолинську: поліція розповіла деталі. ФОТО
Вчора, 30 червня, близько 16:35 у Нововолинську сталася смертельна аварія, яку спричинив 22-річний водій автомобіля «Opel Vectra».

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Водій, виїжджаючи з другорядної дороги на перехрестя, не надав перевазі в русі автомобілю «УАЗ» та спричинив дорожньо-транспортну пригоду. Внаслідок ДТП загинула пасажирка автомобіля «Opel Vectra».

Водії автомобілів та п’ятеро пасажирів легковика отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Шестеро із них госпіталізували до лікарні. Серед травмованих є троє неповнолітніх.

На місце події виїжджали слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП у Волинській області та всі необхідні служби.

Встановили, що на момент ДТП водії були тверезі.

Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Триває слідство під час якого з’ясують усі при чини та обставини автопригоди.
Смертельна ДТП у Нововолинську: поліція розповіла деталі. ФОТО
Смертельна ДТП у Нововолинську: поліція розповіла деталі. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, ДТП, смерть
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