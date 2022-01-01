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У Маріуполі знайшли ще одну братську могилу

У Маріуполі знайшли ще одну братську могилу
У Маріуполі на вулиці Київській, 53 знайшли ще одну братську могилу, де поховано понад 100 маріупольців.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Сумні знахідки щотижня. Нова братська могила під завалами на Лівобережжі на вулиці Київській, 53. Знов понад 100 тіл людей з кінця лютого. Окупанти поруч розбирають завали, знов про перепоховання не йдеться. Люди фактично продовжують жити в склепах. Ексгумація фактично зупинена", - йдеться в повідомленні.

За словами Андрющенка, окупаційна влада настільки захопилась створенням картинки відновлення, що до перепоховань руки не дійшли. Тимчасові вуличні могили потрохи перетворюються в постійні.
У Маріуполі знайшли ще одну братську могилу

"Кальміуський район, вулиця Котляревського, 8-а, в двох кроках від «гуманітарного штабу» могили з квітня. Досі", - наголосив Андрющенко.

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Теги: Росія, Україна, війна
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