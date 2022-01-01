«Скільки вважають за потрібне – стільки й платять»: переселенець пече крафтовий хліб у Луцьку, щоб відновити домівку батьків після обстрілу

Олексій Волошин розповів свою історіюДалі – його пряма мова.Мене війна торкнулася чотири місяці тому, а ось мої батьки, які жили в Алчевську, ще 2014 року набачилися тих жахіть. Як усе це починалося, вони кинули в авто найнеобхідніше і рухалися у бік Дебальцева. Тоді їх зупинили на блокпості «ЛНР» і запитали, чому вони хочуть виїхати, якщо ось-ось їх «асвабадят рускіє». А крім того, пропонували моєму батькові вступити до лав їхнього новоствореного збройного формування. На щастя, йому вдалося відмовитися, тож вони таки виїхали. Щоправда, в дорозі неодноразово втрапляли під обстріли.В Алчевську у нас був салон краси і трикімнатна квартира. Якщо бізнес продати змогли чи не відразу, то за квартиру нам пропонували копійки. Згодом ми придбали житло під Києвом у селі Мила, що у Бучанському районі. Батьки там залишилися, а ми з братом винаймали помешкання у столиці. Там я теж відкрив свій салон, до речі. У Києві познайомився зі своєю дружиною. Вона – лучанка.І от уже із січня 2022 року, нічого не підозрюючи, ми з коханою орендували будинок у Гуті-КатюжанськійА 24 лютого над нашим населеним пунктом збивають український літак… Як виявилося згодом, пілот, знаючи, що загибель неминуча, скеровував літальний апарат у ліс, аби не завдати біди мирним жителям. І навіть у той момент ми не вірили, що починається повномасштабна війна.У нас маленька дитина, тож перші дні жили у підвалі. Сусіди знали, що ми з малечею, тож приносили нам продукти. Ті, хто мав бойовий досвід, завжди пояснювали, що наше село для окупантів не цікаве. Річ у тім, що розташоване воно дещо далі від основної траси, якою загарбники йшли на Київ. А ось там було справжнє пекло! Дорогою розстрілювали всіх цивільних. І це не з чуток, я бачив трупи на власні очі, бо досить часто ходив у сусідню Катюжанку, щоб отримати гуманітарну допомогу і придбати підгузки та молоко для донечки.У нас не було ні світла, ні зв’язку. Покриття можна було «спіймати» лише на пагорбі у лісі. Тож раз на тиждень, аби поговорити з батьками, ми туди вирушали. А якось помітили, як у село заїжджають два бойові авто, і чимдуж побігли у ліс. Наша донька не промовила жодного звуку. Уявіть, наскільки свідома дитина! А ці машини приїхали грабувати, як з’ясувалось. У нас – двоповерховий будинок. Було зрозуміло, що його не оминуть, але все найцінніше я встиг сховати напередодні. Жили ми на той момент у сусідки, я навідувався лише дах ремонтувати, бо днями раніше у нас ледь дім не згорів через власну необережність. Хоча зараз розумію, наскільки нам пощастило, адже завдяки цій пожежі ми не застали росіян вдома! Вони щось вкрали в нас, та це – дрібниця. Головне, що ми живі!Батьки повсякчас хотіли їхати нас рятувати. Ми їм пояснювали, що це самогубство і робити цього у жодному випадку не варто. Але 6 березня вони зателефонували і сказали, що вирушатимуть на Тернопільщину, бо у їхній будинок «прилетів» снаряд. Вони особливо нічого не пояснювали, тому я й не здогадувався, наскільки руйнівними є наслідки.Згодом, коли окупанти награбували досхочу і таки покинули нашу місцевість, ми вирішили, що далі так ризикувати не можна і треба переїжджати, поки є можливість. Спочатку я поїхав у Київ і закрив свій салон краси. Клієнтів не було, за оренду платити теж не бачив сенсу, тому наважився. Ще одна причина мого переїзду на захід України – тато. Він працював у Гостомелі. І керівництво якось натякнуло, мовляв, якщо той не вийде на роботу – місце за ним не заржавіє. Чоловікові – 60 років, знайти нову роботу, а тим паче у такий період, – нереально. Тому я запропонував батькам продовжувати жити на Київщині, але переїхати у нашу квартиру. А ми натомість житимемо у Луцьку, допоки ремонтуватимуть їхню домівку. Кошти, які виділяє на це держава, так швидко не надходять, і це цілком зрозуміло, адже передусім треба забезпечувати армію. Пенсія у батьків маленька, на жаль, а тут ще й я без роботи лишився… У Луцьку усвідомив, що мені треба забезпечувати дві сім’ї, а отже, шукати новий спосіб заробітку. Іти в салон краси і вже втретє починати все спочатку – не хотілося, якось переріс оце. Я і в Алчевську, і в Києві «будував» усе з нуля. Працював звичайним перукарем, формував свою базу клієнтів і вже тоді відкривав салон. А зараз не той час, слід поквапитися.Перед повномасштабною війною я придбав курс із випічки хліба. Це було дуже спонтанно, просто вдало натрапив на рекламуМи з коханою намагаємося постійно вчитися новому, розвиватися. Зрозуміло, що у лютому в думках було не те. Але вже тут, у Луцьку, десь із середини квітня я таки почав цим займатися. Роблю сам закваску, шукаю якісне і корисне борошно. Моя дружина захоплюється нутриціологією також. Завжди шукає хороший хліб: щоб і склад був добрий, і смакував. Та зазвичай той, що продають у магазинах, – надто хімічний. Ось я і вирішив пекти самостійно.Чим я можу допомогти батькам, якщо навіть свою сім’ю забезпечити не можу? У мене виникла ідея написати про свою ситуацію у фейсбуці. Тобто про те, що через рашистів мої мама й тато фактично втратили житло, а отже потребують фінансової допомоги. Я ніколи не просив грошей просто так, тож вирішив продавати хліб. Фіксованої ціни немає, скільки вважають за потрібне – стільки і платять. Покупців вистачає, бо сарафанне радіо спрацювало. Спочатку приносив сусідам на пробу, ті своїм знайомим, тож так і сталосяЧасто поштою відправляю, до речі. Я і безоплатно роздаю, адже є люди, які цього потребують. Хліб для українців – святе, а шкодувати – гріх.Випічка – доволі тривалий і трудомісткий процес. Зранку я прокидаюсь, ставлю закваску. Вона має зробити свою справу, після того замішую тісто. Знову чекаю, поки відбудеться процес ферментації і воно підніметься, а ввечері виробляю буханочки і ставлю у духовку. За ніч він «дозріває», і вранці маю 6-9 хлібин. Я туди вкладаю свою енергію, свою душу. І дуже тішусь, коли люди це помічають. Невимовно кайфую і від результату. Перший хліб геть не вдавався. Нині ж я точно знаю ідеальну пропорцію.Направду, зібрав достатню суму для батьків. Там залишилося відремонтувати дах і можна повертатися. Тепер виручені кошти віддаю на потреби захисників. У ЗСУ служать мої знайомі брати-близнюки. Дуже добрі та суперові хлопці. Побачив, що їм не вистачає тепловізорів, тому частину із продажу хліба перераховую їм. Поки могтиму, допомагатиму війську у тилу.Впевнений, що у сферу краси більше не повернуся. Ще рік тому задумувався над тим, яке у мене хобі. Хоч і перукарська справа мені теж дуже подобається – це спосіб заробітку в першу чергу. Але тепер, здається, знайшов улюблену справу, якою готовий займатися все життя. Я маю змогу бути поруч з дружиною, спостерігати як росте моя малеча. Зараз багато читаю, вдосконалюю навики та рецептуру, працюю над естетикою хліба. Поки поняття не маю, як працює пекарня, але в майбутньому щось таке би створив. Люблю Київ, але він дуже важкий, тим паче у цей час. А Луцьк натомість дуже комфортне місто, тут надзвичайно хороші люди. Тому розмірковую над тим, щоб планувати своє життя тут.