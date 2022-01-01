Польща продовжить виплати допомог українським біженцям
Сьогодні, 06:31
У Польщі продовжать виплати у розмірі 40 злотих на особу на добу за надання житла та харчування українським біженцям, що прибули до країни після 24 лютого і для них ще не збіг термін у 120 днів перебування.
Таке пояснення дав Павел Шефернакер, віце-міністр внутрішніх справ і урядовий уповноважений у справах біженців з України. Про це повідомляє УНІАН, посилаючись на аналітичний центр агенції з працевлаштування Gremi Personal.
Більше того, для біженців, які приїдуть до Польщі у липні, виплати теж зберігаються протягом 120 днів з моменту перетину кордону. Тобто, якщо біженець прибув до Польщі в липні, цей період буде рахуватися з липня.
Також продовжать термін виплат більш, ніж на 120 днів у разі надання допомоги особам, що мають інвалідність, пенсіонерам, вагітним жінкам, особам, які виховують дітей до 12 місяців або трьох і більше дітей, а отже, не мають можливості працювати і утримувати себе самостійно.
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Таке пояснення дав Павел Шефернакер, віце-міністр внутрішніх справ і урядовий уповноважений у справах біженців з України. Про це повідомляє УНІАН, посилаючись на аналітичний центр агенції з працевлаштування Gremi Personal.
Більше того, для біженців, які приїдуть до Польщі у липні, виплати теж зберігаються протягом 120 днів з моменту перетину кордону. Тобто, якщо біженець прибув до Польщі в липні, цей період буде рахуватися з липня.
Також продовжать термін виплат більш, ніж на 120 днів у разі надання допомоги особам, що мають інвалідність, пенсіонерам, вагітним жінкам, особам, які виховують дітей до 12 місяців або трьох і більше дітей, а отже, не мають можливості працювати і утримувати себе самостійно.
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