Київ та Мадрид стали містами-побратимами
Сьогодні, 03:42
Міський голова Києва Віталій Кличко зустрівся зі своїм іспанським колегою та домовилися про співпрацю.
Про це Віталій Кличко повідомив на своєму телеграм-каналі.
"Підписали з мером Мадрида Хосе Луїсом Мартінес-Алмейдою Меморандум про побратимство наших міст. Мадрид став першим іспанським містом-побратимом Києва", - написав Віталій Кличко.
Історична подія для обох міст відбулася під час історичного самміту НАТО, який відбувається в ці дні в Мадриді.
"Я дякую нашим західним партнерам, нашим іспанським партнерам за підтримку України в цей критичний для неї час. І, переконаний, наша співпраця з Мадридом буде ефективною і корисною для наших столиць. Сьогодні Мадрид приймає біженців з України, надає гуманітарну допомогу Києву та Україні. Обговорили ми і чимало проектів, які плануємо спільно втілити в українській та іспанській столицях", - повідомив мер Києва.
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Про це Віталій Кличко повідомив на своєму телеграм-каналі.
"Підписали з мером Мадрида Хосе Луїсом Мартінес-Алмейдою Меморандум про побратимство наших міст. Мадрид став першим іспанським містом-побратимом Києва", - написав Віталій Кличко.
Історична подія для обох міст відбулася під час історичного самміту НАТО, який відбувається в ці дні в Мадриді.
"Я дякую нашим західним партнерам, нашим іспанським партнерам за підтримку України в цей критичний для неї час. І, переконаний, наша співпраця з Мадридом буде ефективною і корисною для наших столиць. Сьогодні Мадрид приймає біженців з України, надає гуманітарну допомогу Києву та Україні. Обговорили ми і чимало проектів, які плануємо спільно втілити в українській та іспанській столицях", - повідомив мер Києва.
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