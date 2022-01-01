Київ та Мадрид стали містами-побратимами

Міський голова Києвазустрівся зі своїм іспанським колегою та домовилися про співпрацю.Про це Віталій Кличко повідомив на своєму телеграм-каналі."Підписали з мером МадридаМеморандум про побратимство наших міст. Мадрид став першим іспанським містом-побратимом Києва", - написав Віталій Кличко.Історична подія для обох міст відбулася під час історичного самміту НАТО, який відбувається в ці дні в Мадриді."Я дякую нашим західним партнерам, нашим іспанським партнерам за підтримку України в цей критичний для неї час. І, переконаний, наша співпраця з Мадридом буде ефективною і корисною для наших столиць. Сьогодні Мадрид приймає біженців з України, надає гуманітарну допомогу Києву та Україні. Обговорили ми і чимало проектів, які плануємо спільно втілити в українській та іспанській столицях", - повідомив мер Києва.