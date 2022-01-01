У Луцьку відмивають міст





Про це повідомляє



Робітники водою оббивають стару фарбу на бетонному відбійнику. За день облущують приблизно 100 метрів відбійника, витрачають на це до десяти кубів води, — каже працівник підрядної фірми Євген Штефанеса.



Очищають шляхопровід від фарби для того, щоб згодом його пофарбувати заново.



"Зараз люди на свій страх і ризик почали проводити роботи для того, щоб поштукатурити колесовідбій", — розповідає директор департаменту ЖК Луцької міської ради.



Загалом на території Луцької громади понад 30 мостів. Скільки з них приведуть до ладу, залежить від фінансування, каже Микола Осіюк. Тендери та закупівлі провели ще до повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку третій день миють шляхопровід, що з’єднує проспекти Соборності та Перемоги.Про це повідомляє Суспільне , з посиланням на слова директора директора департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Миколу Осіюка.Робітники водою оббивають стару фарбу на бетонному відбійнику. За день облущують приблизно 100 метрів відбійника, витрачають на це до десяти кубів води, — каже працівник підрядної фірми Євген Штефанеса.Очищають шляхопровід від фарби для того, щоб згодом його пофарбувати заново."Зараз люди на свій страх і ризик почали проводити роботи для того, щоб поштукатурити колесовідбій", — розповідає директор департаменту ЖК Луцької міської ради.Загалом на території Луцької громади понад 30 мостів. Скільки з них приведуть до ладу, залежить від фінансування, каже Микола Осіюк. Тендери та закупівлі провели ще до повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

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