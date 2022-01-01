У Луцьку відмивають міст

У Луцьку відмивають міст
У Луцьку третій день миють шляхопровід, що з’єднує проспекти Соборності та Перемоги.

Про це повідомляє Суспільне, з посиланням на слова директора директора департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Миколу Осіюка.

Робітники водою оббивають стару фарбу на бетонному відбійнику. За день облущують приблизно 100 метрів відбійника, витрачають на це до десяти кубів води, — каже працівник підрядної фірми Євген Штефанеса.

Очищають шляхопровід від фарби для того, щоб згодом його пофарбувати заново.

"Зараз люди на свій страх і ризик почали проводити роботи для того, щоб поштукатурити колесовідбій", — розповідає директор департаменту ЖК Луцької міської ради.

Загалом на території Луцької громади понад 30 мостів. Скільки з них приведуть до ладу, залежить від фінансування, каже Микола Осіюк. Тендери та закупівлі провели ще до повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

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Теги: міст, Соборності, Луцьк, Волинь
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