30 червня на Волині: гортаючи календар

30 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 30 червня, у світі відзначають Міжнародний день астероїда.

Сьогодні відзначають день народження ексдепутат Луцької міської ради Павло Данильчук, журналістка, прессекретар ЛНТУ Ілона Карпюк, громадський діяч, бізнесмен Сергій Чуріков.

Вітаємо іменинників зі святом. Бажаємо міцного здоров’я, довголіття та повсякденних життєвих перемог.

30 червня за православним календарем іменини відзначають Йосип, Кирило, Микита.

30 червня 2008 року при Купичівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, що у Турійському районі, був відкритий перший і єдиний в Україні музей солом’яного мистецтва «Солом’яне диво».

Відкриття відбулося в рамках проведення Всеукраїнської творчої лабораторії майстрів солом’яного мистецтва «Солом’яний бичок», яка проходила у місті Луцьку та селі Купичів.

Ініціатором створення музею стала заслужений майстер народної творчості України, член Спілки народних майстрів України Марія Кравчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Показали фото масштабного обміну полоненими, серед яких були оборонці «Азовсталі»
Сьогодні, 00:18
30 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Без паніки: тероборонівці спростували інформацію про «бої з ДРГ» на Волині. ВІДЕО
29 червень, 23:34
Про безкоштовне ІТ навчання та мистецький фронт: добрі новини від ВолиньPost за 29 червня
29 червень, 22:59
Волинські рятувальники показали, як знешкоджують російські боєприпаси на Чернігівщині. ВІДЕО
29 червень, 22:16
Схожі новини
29 червня на Волині: гортаючи календар 29 червня на Волині: гортаючи календар
29 червень, 00:00
25 червня на Волині: гортаючи календар 25 червня на Волині: гортаючи календар
25 червень, 00:00
23 червня на Волині: гортаючи календар 23 червня на Волині: гортаючи календар
23 червень, 00:00
17 червня на Волині: гортаючи календар 17 червня на Волині: гортаючи календар
17 червень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали фото масштабного обміну полоненими, серед яких були оборонці «Азовсталі»
Сьогодні, 00:18
 0
30 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Без паніки: тероборонівці спростували інформацію про «бої з ДРГ» на Волині. ВІДЕО
29 червень, 23:34
 0
Про безкоштовне ІТ навчання та мистецький фронт: добрі новини від ВолиньPost за 29 червня
29 червень, 22:59
 0
Волинські рятувальники показали, як знешкоджують російські боєприпаси на Чернігівщині. ВІДЕО
29 червень, 22:16
 0
Медіа
відео
1/8