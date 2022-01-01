Про безкоштовне ІТ навчання та мистецький фронт: добрі новини від ВолиньPost за 29 червня
Сьогодні, 22:59
Сто двадцять шоста доба повномасштабної війни минає, а ми продовжуємо боротися за свою незалежність. Попри всі трагічні звістки, ми, не покладаючи рук, впевнено рухаємось до перемоги. Наші ЗСУ не перестають дивувати своєю наснагою та майстерністю! Незабаром все буде Україна!
А поки продовжуємо підтримувати бойовий дух і фокусуватися на позитиві. Традиційно підготували для вас підбірку добрих новин, бо такі, на щастя, є щодня.
Сьогодні, 29 червня, ми писали про таке:
Євросоюз надав для ЗСУ близько 100 військових вантажівок
Логістичне обладнання є частиною ширшого Заходу допомоги на суму 31 мільйон євро, ухваленого 2 грудня на підтримку України.
Ця допомога підвищить загальну стійкість України та допоможе зміцнити спроможність її Збройних сил. Він включає надання медичного обладнання (зокрема польового госпіталя), інженерного обладнання (включно з інструментами розмінування), предмети для підрозділів матеріально-технічного забезпечення (зокрема вантажівкий інші засоби) та обладнання для підвищення спроможностей кіберзахисту.
Українські воїни показали, як знищили мінометну батарею окупантів. ВІДЕО
На одну мінометну секцію ворога стало менше. Воїни 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка знищили її разом з боєкомплектом!
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У Володимирі з’явився патріотичний стінопис. ВІДЕО
І про мистецький фронт. У рамках всеукраїнської акції з малювання стінописів “Малюй з БУР”, що присвячена Дню Конституції України, у Володимирі намалювали патріотичний мурал із державним гербом та написом “Україна вільна”.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
РФ втратила у війні проти України 35 450 своїх солдатів
Трохи доброї статистики. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.06 орієнтовно склали:
особового складу – 35 450 осіб,
танків — 1 572 (+5 за останню добу);
бойових броньованих машин — 3 720 (+16);
артилерійських систем — 781 (+3);
реактивних систем залпового вогню — 246 (+3);
засобів протиповітряної оборони — 103 (+1);
літаків — 217;
гелікоптерів — 185;
безпілотників оперативно-тактичного рівня — 660 (+4);
крилатих ракет — 142 (+3);
кораблів/катерів — 14;
автомобільної техніки та автоцистерн — 2 598 (+9);
спецтехніки — 61.
Лучанка створює незвичайні колажі зі звуків, форм та рухів. ФОТО. ВІДЕО
Лучанка Зю Побережнюк виготовляє плакати на тему української культури, голодомору, коронавірусу та війни. Останні чотири місяці створює аналогові, цифрові та відеоколажі на військову тематику.
З її слів, колажі воєнного часу зібрані з кольорів, форм, звуків та рухів, котрі формує в мультимедійних програмах.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
Норвегія передасть Україні ракетні системи
Дякуємо партнерам! Наші ЗСУ точно знають, що з цим робити.
Варто зазначити, що M270 - це гусенична реактивна установка, яка може вести вогонь на дистанцію від 32 до 300 км, залежно від ракети. Їх використовують для знищення закритих вогневих позицій, легкоброньованих цілей, командних пунктів.
Українські водійські права визнаватимуть в ЄС
В рамках "транспортного безвізу", який 29 червня планують укласти між Україною та ЄС, українські водійські посвідчення повністю визнаватимуться на території блоку.
Так, українцям не потрібно буде змінювати посвідчення чи складати додаткові іспити.
Мінцифра запускає безкоштовне навчання у сфері IT для українців
Кабмін запускає проєкт "IT Generation", у рамках якого українців без досвіду роботи безоплатно навчатимуть програмуванню! Зареєструватись на навчання зможуть українці віком від 21 до 60 років.
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
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А поки продовжуємо підтримувати бойовий дух і фокусуватися на позитиві. Традиційно підготували для вас підбірку добрих новин, бо такі, на щастя, є щодня.
Сьогодні, 29 червня, ми писали про таке:
Євросоюз надав для ЗСУ близько 100 військових вантажівок
Логістичне обладнання є частиною ширшого Заходу допомоги на суму 31 мільйон євро, ухваленого 2 грудня на підтримку України.
Ця допомога підвищить загальну стійкість України та допоможе зміцнити спроможність її Збройних сил. Він включає надання медичного обладнання (зокрема польового госпіталя), інженерного обладнання (включно з інструментами розмінування), предмети для підрозділів матеріально-технічного забезпечення (зокрема вантажівкий інші засоби) та обладнання для підвищення спроможностей кіберзахисту.
Українські воїни показали, як знищили мінометну батарею окупантів. ВІДЕО
На одну мінометну секцію ворога стало менше. Воїни 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка знищили її разом з боєкомплектом!
Аби переглянути "запальне" відео, натисніть на заголовок
У Володимирі з’явився патріотичний стінопис. ВІДЕО
І про мистецький фронт. У рамках всеукраїнської акції з малювання стінописів “Малюй з БУР”, що присвячена Дню Конституції України, у Володимирі намалювали патріотичний мурал із державним гербом та написом “Україна вільна”.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
РФ втратила у війні проти України 35 450 своїх солдатів
Трохи доброї статистики. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.06 орієнтовно склали:
особового складу – 35 450 осіб,
танків — 1 572 (+5 за останню добу);
бойових броньованих машин — 3 720 (+16);
артилерійських систем — 781 (+3);
реактивних систем залпового вогню — 246 (+3);
засобів протиповітряної оборони — 103 (+1);
літаків — 217;
гелікоптерів — 185;
безпілотників оперативно-тактичного рівня — 660 (+4);
крилатих ракет — 142 (+3);
кораблів/катерів — 14;
автомобільної техніки та автоцистерн — 2 598 (+9);
спецтехніки — 61.
Лучанка створює незвичайні колажі зі звуків, форм та рухів. ФОТО. ВІДЕО
Лучанка Зю Побережнюк виготовляє плакати на тему української культури, голодомору, коронавірусу та війни. Останні чотири місяці створює аналогові, цифрові та відеоколажі на військову тематику.
З її слів, колажі воєнного часу зібрані з кольорів, форм, звуків та рухів, котрі формує в мультимедійних програмах.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
Норвегія передасть Україні ракетні системи
Дякуємо партнерам! Наші ЗСУ точно знають, що з цим робити.
Варто зазначити, що M270 - це гусенична реактивна установка, яка може вести вогонь на дистанцію від 32 до 300 км, залежно від ракети. Їх використовують для знищення закритих вогневих позицій, легкоброньованих цілей, командних пунктів.
Українські водійські права визнаватимуть в ЄС
В рамках "транспортного безвізу", який 29 червня планують укласти між Україною та ЄС, українські водійські посвідчення повністю визнаватимуться на території блоку.
Так, українцям не потрібно буде змінювати посвідчення чи складати додаткові іспити.
Мінцифра запускає безкоштовне навчання у сфері IT для українців
Кабмін запускає проєкт "IT Generation", у рамках якого українців без досвіду роботи безоплатно навчатимуть програмуванню! Зареєструватись на навчання зможуть українці віком від 21 до 60 років.
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину - нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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