Без паніки: тероборонівці спростували інформацію про «бої з ДРГ» на Волині. ВІДЕО

Представники територіальної оборони Волині спростували чутки про ніби-то бої з ворожими диверсійно-розвідувальними групами на Волині.Про це повідомляють у на сторінці 100 окремої бригади територіальної оборони.На півночі Волинської області у районах виконання завдань складових сил оборони у зоні відповідальності 100 окремої бригади ТрО регулярно проводяться навчальні стрільби, у тому числі в нічний час.Особовий склад Волинської бригади територіальної оборони разом з іншими складовими сил оборони повністю контролює ситуацію у зоні своєї відповідальності вздовж білоруського кордону."Командування бригади просить довіряти тільки офіційній інформації, не розповсюджувати безпідставні чутки про "запеклі бої з ворожими ДРГ" та не піддаватися панічним настроям", - йдеться у дописі.