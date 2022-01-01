Без паніки: тероборонівці спростували інформацію про «бої з ДРГ» на Волині. ВІДЕО
29 червень, 23:34
Представники територіальної оборони Волині спростували чутки про ніби-то бої з ворожими диверсійно-розвідувальними групами на Волині.
Про це повідомляють у на сторінці 100 окремої бригади територіальної оборони.
На півночі Волинської області у районах виконання завдань складових сил оборони у зоні відповідальності 100 окремої бригади ТрО регулярно проводяться навчальні стрільби, у тому числі в нічний час.
Особовий склад Волинської бригади територіальної оборони разом з іншими складовими сил оборони повністю контролює ситуацію у зоні своєї відповідальності вздовж білоруського кордону.
"Командування бригади просить довіряти тільки офіційній інформації, не розповсюджувати безпідставні чутки про "запеклі бої з ворожими ДРГ" та не піддаватися панічним настроям", - йдеться у дописі.
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Про це повідомляють у на сторінці 100 окремої бригади територіальної оборони.
На півночі Волинської області у районах виконання завдань складових сил оборони у зоні відповідальності 100 окремої бригади ТрО регулярно проводяться навчальні стрільби, у тому числі в нічний час.
Особовий склад Волинської бригади територіальної оборони разом з іншими складовими сил оборони повністю контролює ситуацію у зоні своєї відповідальності вздовж білоруського кордону.
"Командування бригади просить довіряти тільки офіційній інформації, не розповсюджувати безпідставні чутки про "запеклі бої з ворожими ДРГ" та не піддаватися панічним настроям", - йдеться у дописі.
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