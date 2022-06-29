Показали фото масштабного обміну полоненими, серед яких були оборонці «Азовсталі»

Показали фото масштабного обміну полоненими, серед яких були оборонці «Азовсталі»
Оприлюднили світлини масштабного визволення українських військовослужбовців з російського полону.

Світлини опублікували на сайті Головного управління розвідки Міноборони.

Нагадаємо, у ході масштабного обміну Україна визволила з полону 144 захисники. Це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення. Зі 144 звільнених – 95 оборонців «Азовсталі». Серед них – 43 військовослужбовці полку «Азов».

Звільнено 144 захисників України звільнено з полону. Більшість з них тяжко поранено.

Одразу після звільнення всі наші герої отримали медичну допомогу та належний догляд.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими продовжує роботу над звільненням всіх українських полонених.
Показали фото масштабного обміну полоненими, серед яких були оборонці «Азовсталі»
Показали фото масштабного обміну полоненими, серед яких були оборонці «Азовсталі»
Показали фото масштабного обміну полоненими, серед яких були оборонці «Азовсталі»
Показали фото масштабного обміну полоненими, серед яких були оборонці «Азовсталі»
Показали фото масштабного обміну полоненими, серед яких були оборонці «Азовсталі»
Показали фото масштабного обміну полоненими, серед яких були оборонці «Азовсталі»
Показали фото масштабного обміну полоненими, серед яких були оборонці «Азовсталі»
Показали фото масштабного обміну полоненими, серед яких були оборонці «Азовсталі»


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Теги: Україна, обмін полоненими, війна, росія
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