Показали фото масштабного обміну полоненими, серед яких були оборонці «Азовсталі»

Оприлюднили світлини масштабного визволення українських військовослужбовців з російського полону.Світлини опублікували на сайті Головного управління розвідки Міноборони.Нагадаємо, у ході масштабного обміну Україна визволила з полону 144 захисники. Це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення. Зі 144 звільнених – 95 оборонців «Азовсталі». Серед них – 43 військовослужбовці полку «Азов».Звільнено 144 захисників України звільнено з полону. Більшість з них тяжко поранено.Одразу після звільнення всі наші герої отримали медичну допомогу та належний догляд.Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими продовжує роботу над звільненням всіх українських полонених.