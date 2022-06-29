Показали фото масштабного обміну полоненими, серед яких були оборонці «Азовсталі»
Сьогодні, 00:18
Оприлюднили світлини масштабного визволення українських військовослужбовців з російського полону.
Світлини опублікували на сайті Головного управління розвідки Міноборони.
Нагадаємо, у ході масштабного обміну Україна визволила з полону 144 захисники. Це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення. Зі 144 звільнених – 95 оборонців «Азовсталі». Серед них – 43 військовослужбовці полку «Азов».
Звільнено 144 захисників України звільнено з полону. Більшість з них тяжко поранено.
Одразу після звільнення всі наші герої отримали медичну допомогу та належний догляд.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими продовжує роботу над звільненням всіх українських полонених.
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Світлини опублікували на сайті Головного управління розвідки Міноборони.
Нагадаємо, у ході масштабного обміну Україна визволила з полону 144 захисники. Це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення. Зі 144 звільнених – 95 оборонців «Азовсталі». Серед них – 43 військовослужбовці полку «Азов».
Звільнено 144 захисників України звільнено з полону. Більшість з них тяжко поранено.
Одразу після звільнення всі наші герої отримали медичну допомогу та належний догляд.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими продовжує роботу над звільненням всіх українських полонених.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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