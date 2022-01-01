Чехія хоче передати Україні безпілотники, – ЗМІ

Чехія хоче передати Україні безпілотники, – ЗМІ
Чеська влада вирішила надати українським військовим безпілотники "Бівой". Їх використовують для розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на чеське видання ЧТК.


Наголошується, що головним завданням безпілотників в Україні стане надання даних для української артилерії. При цьому сам БПЛА має високоточну камеру відеоспостереження і важить близько 25 кілограмів.

Також, за інформацією видання, радіус роботи безпілотника дорівнює 60 кілометрам. Українські військові вже навчені використати нову техніку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, війна, Чехія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чехія хоче передати Україні безпілотники, – ЗМІ
Сьогодні, 02:17
У Луцьку відмивають міст
Сьогодні, 01:14
Показали фото масштабного обміну полоненими, серед яких були оборонці «Азовсталі»
Сьогодні, 00:18
30 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Без паніки: тероборонівці спростували інформацію про «бої з ДРГ» на Волині. ВІДЕО
29 червень, 23:34
Схожі новини
Чехія замінить Росію в Раді ООН з прав людини Чехія замінить Росію в Раді ООН з прав людини
11 травень, 02:16
Показали фото масштабного обміну полоненими, серед яких були оборонці «Азовсталі» Показали фото масштабного обміну полоненими, серед яких були оборонці «Азовсталі»
Сьогодні, 00:18
Харківщину обстрілювали з танків та мінометів: яка ситуація на усіх напрямках Харківщину обстрілювали з танків та мінометів: яка ситуація на усіх напрямках
29 червень, 18:39
НАТО офіційно визнає Росію як «найсерйознішу і пряму загрозу» НАТО офіційно визнає Росію як «найсерйознішу і пряму загрозу»
29 червень, 16:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чехія хоче передати Україні безпілотники, – ЗМІ
Сьогодні, 02:17
 0
У Луцьку відмивають міст
Сьогодні, 01:14
 0
Показали фото масштабного обміну полоненими, серед яких були оборонці «Азовсталі»
Сьогодні, 00:18
 0
30 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Без паніки: тероборонівці спростували інформацію про «бої з ДРГ» на Волині. ВІДЕО
29 червень, 23:34
 0
Медіа
відео
1/8