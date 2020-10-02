Жителі громади на Волині купили четвертий автомобіль для військових. ФОТО

Жителі громади на Волині купили четвертий автомобіль для військових. ФОТО
Жителі Литовезької територіальної громади придбали четвертий автомобіль для захисників України.

Про це йдеться на сторінці територіальної громади у фейсбуці.

Місцеві волонтери повернулися зі сходу України, куди доставили автомобіль з речами для військових, які боронять Україну від російських окупантів.

Варто зазначити, що це вже четверта автівка, яку жителі громади придбали для військових.

"Наш обов‘язок- допомагати, хто чим може та гідно тримати тил!
Тільки так ми пришвидшимо нашу перемогу", - йдеться у дописі на сторінці громади.

Жителі громади на Волині купили четвертий автомобіль для військових. ФОТО
Жителі громади на Волині купили четвертий автомобіль для військових. ФОТО
Жителі громади на Волині купили четвертий автомобіль для військових. ФОТО

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Теги: Волинь, волонтерство, Литовеж
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