Жителі громади на Волині купили четвертий автомобіль для військових. ФОТО
Сьогодні, 05:27
Жителі Литовезької територіальної громади придбали четвертий автомобіль для захисників України.
Про це йдеться на сторінці територіальної громади у фейсбуці.
Місцеві волонтери повернулися зі сходу України, куди доставили автомобіль з речами для військових, які боронять Україну від російських окупантів.
Варто зазначити, що це вже четверта автівка, яку жителі громади придбали для військових.
"Наш обов‘язок- допомагати, хто чим може та гідно тримати тил!
Тільки так ми пришвидшимо нашу перемогу", - йдеться у дописі на сторінці громади.
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Про це йдеться на сторінці територіальної громади у фейсбуці.
Місцеві волонтери повернулися зі сходу України, куди доставили автомобіль з речами для військових, які боронять Україну від російських окупантів.
Варто зазначити, що це вже четверта автівка, яку жителі громади придбали для військових.
"Наш обов‘язок- допомагати, хто чим може та гідно тримати тил!
Тільки так ми пришвидшимо нашу перемогу", - йдеться у дописі на сторінці громади.
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