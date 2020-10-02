Жителі громади на Волині купили четвертий автомобіль для військових. ФОТО

Жителі Литовезької територіальної громади придбали четвертий автомобіль для захисників України.Про це йдеться на сторінці територіальної громади у фейсбуці.Місцеві волонтери повернулися зі сходу України, куди доставили автомобіль з речами для військових, які боронять Україну від російських окупантів.Варто зазначити, що це вже четверта автівка, яку жителі громади придбали для військових."Наш обов‘язок- допомагати, хто чим може та гідно тримати тил!Тільки так ми пришвидшимо нашу перемогу", - йдеться у дописі на сторінці громади.