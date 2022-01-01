Україна отримала від США 1,3 мільярда доларів
Сьогодні, 07:33
Україна отримала 1,3 мільярда доларів грантової допомоги від США у межах пакету фінансування бюджету у 7,5 млрд дол.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Twitter, - пише "Українська правда".
Денис Шмигаль подякував партнерам за безпрецедентну підтримку у вигляді санкцій, зброї та фінансів.
Раніше, 8 червня, Україна отримала перший мільярд доларів з цього пакету допомоги.
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Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Twitter, - пише "Українська правда".
Денис Шмигаль подякував партнерам за безпрецедентну підтримку у вигляді санкцій, зброї та фінансів.
Раніше, 8 червня, Україна отримала перший мільярд доларів з цього пакету допомоги.
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