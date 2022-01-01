Україна отримала від США 1,3 мільярда доларів

Україна отримала від США 1,3 мільярда доларів
Україна отримала 1,3 мільярда доларів грантової допомоги від США у межах пакету фінансування бюджету у 7,5 млрд дол.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Twitter, - пише "Українська правда".

Денис Шмигаль подякував партнерам за безпрецедентну підтримку у вигляді санкцій, зброї та фінансів.

Раніше, 8 червня, Україна отримала перший мільярд доларів з цього пакету допомоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: США, Україна, грант, гроші, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянка – перша іноземна спортсменка, яка перемогла на чемпіонаті в США
Сьогодні, 08:35
Україна отримала від США 1,3 мільярда доларів
Сьогодні, 07:33
У монастирі біля Луцька продають лавандові букети. ФОТО
Сьогодні, 06:31
Жителі громади на Волині купили четвертий автомобіль для військових. ФОТО
Сьогодні, 05:27
Київ та Мадрид стали містами-побратимами
Сьогодні, 03:42
Схожі новини
У США пропонують виділити 450 мільйонів доларів на допомогу України У США пропонують виділити 450 мільйонів доларів на допомогу України
21 червень, 03:41
Повідомили, яке озброєння надасть Україні США Повідомили, яке озброєння надасть Україні США
01 червень, 21:45
США підтвердили новий пакет безпекової допомоги для України на 700 млн доларів США підтвердили новий пакет безпекової допомоги для України на 700 млн доларів
01 червень, 19:30
G7 виділяє майже 20 мільярдів доларів допомоги Україні G7 виділяє майже 20 мільярдів доларів допомоги Україні
20 травень, 20:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянка – перша іноземна спортсменка, яка перемогла на чемпіонаті в США
Сьогодні, 08:35
 0
Україна отримала від США 1,3 мільярда доларів
Сьогодні, 07:33
 0
У монастирі біля Луцька продають лавандові букети. ФОТО
Сьогодні, 06:31
 0
Жителі громади на Волині купили четвертий автомобіль для військових. ФОТО
Сьогодні, 05:27
 0
Київ та Мадрид стали містами-побратимами
Сьогодні, 03:42
 0
Медіа
відео
1/8