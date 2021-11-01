Волинянка – перша іноземна спортсменка, яка перемогла на чемпіонаті в США





Про це повідомляють на сайті



Спортивна подія, яка відбулася 24 червня, стала історичною не лише для України, а й для США. Першокурсниця факультету фізичної культури, спорту та здоров’я Валерія Шоломіцька гучно заявила про Україну, перемігши на чемпіонаті США U20 з легкої атлетики.



Дистанцію 10 тис. метрів (спортивна ходьба) учениця Олени Борисюк подолала за 46:46.97 хв.



Це вперше в історії національних чемпіонатів США, коли в його межах дозволили змагатися спортсменам іншої країни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська легкоатлетка вдало виступила на юніорському чемпіонаті США з легкої атлетики.Про це повідомляють на сайті Волинського національного університету імені Лесі Українки. Спортивна подія, яка відбулася 24 червня, стала історичною не лише для України, а й для США. Першокурсниця факультету фізичної культури, спорту та здоров’я Валерія Шоломіцька гучно заявила про Україну, перемігши на чемпіонаті США U20 з легкої атлетики.Дистанцію 10 тис. метрів (спортивна ходьба) учениця Олени Борисюк подолала за 46:46.97 хв.Це вперше в історії національних чемпіонатів США, коли в його межах дозволили змагатися спортсменам іншої країни.

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