Волинянка – перша іноземна спортсменка, яка перемогла на чемпіонаті в США

Волинянка – перша іноземна спортсменка, яка перемогла на чемпіонаті в США
Волинська легкоатлетка вдало виступила на юніорському чемпіонаті США з легкої атлетики.

Про це повідомляють на сайті Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Спортивна подія, яка відбулася 24 червня, стала історичною не лише для України, а й для США. Першокурсниця факультету фізичної культури, спорту та здоров’я Валерія Шоломіцька гучно заявила про Україну, перемігши на чемпіонаті США U20 з легкої атлетики.

Дистанцію 10 тис. метрів (спортивна ходьба) учениця Олени Борисюк подолала за 46:46.97 хв.

Це вперше в історії національних чемпіонатів США, коли в його межах дозволили змагатися спортсменам іншої країни.

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Теги: Волинь, спорт, легка атлетика, США, історія
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