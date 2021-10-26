Вступ без ЗНО та знижки на навчання: Волинський інститут ім. В. Липинського ПрАТ «ВНЗ «МАУП» запрошує абітурієнтів

Про це у коментарірозповіла заступник директора з науково-методичної роботи Волинського інституту імені В’ячеслава Липинського, кандидат економічних наук«Міжрегіональна Академія управління персоналом запрошує вступити без ЗНО на навчання за українсько-польськими спільними програмами – з Вищою школою внутрішньої безпеки в місті Лодзь (бакалавріат) та Варшавським інститутом менеджменту (магістратура). Витрачати нерви та час на підготовку до ЗНО більше необов’язково: зарахування на спільні програми здійснюється на основі середнього балу атестату або диплома про попередню освіту та за результатами співбесіди.Закінчивши перший курс (заочно в Україні), здобувач вищої освіти може перевестися на другий курс до МАУП або продовжити навчання й отримати ступінь бакалавра чи магістра в Польщі», – тлумачить Елеонора Кадебська.І найголовніше: освітні програми, які пропонують у Волинському інституті ім. В. Липинського ліцензовані та акредитовані Міністерством освіти і науки України, тож після успішного завершення навчання студенти гарантовано отримають диплом державного зразка. А цьогоріч в Академії вперше запроваджують програму подвійного диплому. Студенти матимуть змогу навчатися у двох вишах одночасно та отримати диплом, який є державним як в Україні, так і країнах Європейського Союзу.До слова, у навчальному закладі вивчають дві іноземні мови. Студенти вивчають англійську мову як основну та самостійно обирають, яку другу іноземну мову опановувати.Окрім того, у МАУП представлені найактуальніші та найзатребуваніші спеціальності:(медичний та фармацевтичний; туризму та готельного бізнесу; економіка та управління бізнесом),. Зауважимо, що інститут іде в ногу з часом та постійно вивчає ринок праці, зокрема у волинському сегменті. В Інституті кожного року здійснюють моніторинг затребуваних спеціальностей на ринку праці та проводять оновлення освітніх програм відповідно до вимог часу.Ще одна перевага вишу – індивідуальний підхід до кожного здобувача вищої освіти.«В одній академічній групі в Інституті, як правило, навчаються від 5 до 15 студентів, що дає змогу викладачам якісно працювати з кожним студентом, контролювати якість засвоєння інформації. Для викладачів інституту пріоритетами є: навчити студента пізнавати, навчатися, самореалізуватися в соціально-професійному просторі. До того ж, окрім денної та заочної, у нас активно використовується дистанційна форма навчання. В Інституті запроваджена заочно-дистанційна (мільтимедійна) форма. Молоді значно зручніше», – переконує пані Елеонора.Першочерговим завданням у Волинському інституті імені В’ячеслава Липинського є створення освітньо-виховного середовища професійної підготовки майбутніх фахівців. Невід’ємною частиною цього середовища є студентське самоврядування як засіб формування громадянської компетентності студентської молоді і важливий фактор розвитку і модернізації освітнього середовища ЗВО, виявлення потенційних лідерів, вироблення у них навичок управлінської та організаторської роботи з колективом.В Інституті діє Студентська рада, яка має навчальний, культурно-просвітницький, соціально-правовий, спортивно-оздоровчий, волонтерський сектори та прес-центр. Ключовою умовою підвищення якості освіти майбутніх фахівців є взаємодія учасників освітнього процесу. Особливо під час карантину в Інституті створене таке середовище, яке забезпечує можливості для саморозвитку студентів через інтеграцію діяльності кураторів, керівників творчих колективів, органів студентського самоврядування, студентів, громадських організацій.«Протягом всього періоду карантину студенти самостійно та з допомогою професорсько-викладацького складу організовували різноманітні акції та онлайн заходи за своїми уподобаннями та активно користувалися всіма можливостями дистанційного спілкування. Особливе місце серед них займають благодійні заходи. Студенти та професорсько-викладацький склад Інституту завжди долучаються до благодійних акцій усіх рівнів: «Дай шанс – допоможи іншим!», «З надією до життя» та ін. Студенти та викладачі Інституту є активними донорами крові. В Інституті декілька років успішно працює студентська соціально-психологічна служба. Студенти-волонтери беруть участь у різних акціях як на рівні міста, так і на рівні Інституту, співпрацюють з дитячими будинками та реабілітаційними центрами Луцька. Цього року викладачі та студенти взяли активну участь у благодійних акціях: «Від серця до серця», «Миколай про тебе не забуде», «З Різдвом у серці», – зауважує заступниця директора.Студрада постійно висвітлює життя студентів Інституту в соцмережах. Протягом року на офіційних сторінках Волинського інституту ім. В. Липинського у Instagram та Facebook влаштували різноманітні онлайн-конкурси «Турнір з шахів», «Шевченківські читання», «Батл на музичних інструментах», «Міс МАУП», «Містер МАУП» тощо. Отже, створення такого середовища, в якому студенти активно реалізують свої самоврядні функції, є важливим завданням для керівників закладів вищої освіти. Таке середовище є комплексом сприятливих умов, які стимулюють студентів до активної діяльності, які одночасно є її учасниками, ініціаторами, організаторами.Чи не найголовніше для студента – можливість працевлаштування за спеціальністю. І у цьому ще одна перевага Волинського інституту ім. В. Липинського. У виші діє Рада роботодавців: керівники підприємств, ФОПИ, адвокати та адвокатські об’єднання підписали з Інститутом договори про співпрацю, тож місце практики, а згодом хороша робота – вже у кишені здобувача освіти. Зауважують, що багато випускників успішно реалізувалися і обіймають посади у правоохоронних органах: прокуратурі чи прикордонній службі, до прикладу.Міжрегіональна Академія управління персоналом пишається своїми осередками знань – бібліотекою, що нараховує близько 400 000 книг, і власним видавництвом навчальної літератури зі щотижневим оновленням! Оскільки книгосховище розташоване у Києві, студенти звідусіль мають безоплатний доступ до всіх електронних видань, що є величезним плюсом. Додають, що всі посібники та підручники адаптовані до реалій сучасності.У Волинському інституті ім. В. Липинського діє відбіркова комісія, яка консультує впродовж року. Документи абітурієнтів приймають влітку, однак вступити можна і у грудні (додатковий набір). Зарахування за польською програмою відбувається також у квітні.Навчання в інституті – платне. Щоправда, ціни доступні і навіть дещо нижчі у порівнянні з контрактними пропозиціями у державних вишах. Способів оплати є кілька: розрахуватися можна за рік, семестр, квартал або місяць. Окрім того, завітавши до Інституту в День відкритих дверей, майбутній студент гарантовано отримує 20% знижки на перший платіж.