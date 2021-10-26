Вступ без ЗНО та знижки на навчання: Волинський інститут ім. В. Липинського ПрАТ «ВНЗ «МАУП» запрошує абітурієнтів
Сьогодні, 09:13
Вступ до вишу без зовнішнього незалежного оцінювання – це, мабуть, чи не найбільша мрія абітурієнтів. І попри те, що цьогоріч одинадцятикласники складають його спрощений аналог – мультипредметний тест, будь-який іспит – це завжди емоційна напруга. Щоправда, отримання сертифікату для вступу у ЗВО – умова нині не обов’язкова! У Волинському інституті ім. В. Липинського Міжрегіональної академії управління персоналом майбутнім студентам пропонують цікаву альтернативу.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла заступник директора з науково-методичної роботи Волинського інституту імені В’ячеслава Липинського, кандидат економічних наук Елеонора Кадебська.
«Міжрегіональна Академія управління персоналом запрошує вступити без ЗНО на навчання за українсько-польськими спільними програмами – з Вищою школою внутрішньої безпеки в місті Лодзь (бакалавріат) та Варшавським інститутом менеджменту (магістратура). Витрачати нерви та час на підготовку до ЗНО більше необов’язково: зарахування на спільні програми здійснюється на основі середнього балу атестату або диплома про попередню освіту та за результатами співбесіди.
Закінчивши перший курс (заочно в Україні), здобувач вищої освіти може перевестися на другий курс до МАУП або продовжити навчання й отримати ступінь бакалавра чи магістра в Польщі», – тлумачить Елеонора Кадебська.
І найголовніше: освітні програми, які пропонують у Волинському інституті ім. В. Липинського ліцензовані та акредитовані Міністерством освіти і науки України, тож після успішного завершення навчання студенти гарантовано отримають диплом державного зразка. А цьогоріч в Академії вперше запроваджують програму подвійного диплому. Студенти матимуть змогу навчатися у двох вишах одночасно та отримати диплом, який є державним як в Україні, так і країнах Європейського Союзу.
До слова, у навчальному закладі вивчають дві іноземні мови. Студенти вивчають англійську мову як основну та самостійно обирають, яку другу іноземну мову опановувати.
Окрім того, у МАУП представлені найактуальніші та найзатребуваніші спеціальності: менеджмент (медичний та фармацевтичний; туризму та готельного бізнесу; економіка та управління бізнесом), право, правоохоронна діяльність, публічне управління та адміністрування, психологія, фінанси, банківська справа та страхування, облік і оподаткування, економіка. Зауважимо, що інститут іде в ногу з часом та постійно вивчає ринок праці, зокрема у волинському сегменті. В Інституті кожного року здійснюють моніторинг затребуваних спеціальностей на ринку праці та проводять оновлення освітніх програм відповідно до вимог часу.
Ще одна перевага вишу – індивідуальний підхід до кожного здобувача вищої освіти.
«В одній академічній групі в Інституті, як правило, навчаються від 5 до 15 студентів, що дає змогу викладачам якісно працювати з кожним студентом, контролювати якість засвоєння інформації. Для викладачів інституту пріоритетами є: навчити студента пізнавати, навчатися, самореалізуватися в соціально-професійному просторі. До того ж, окрім денної та заочної, у нас активно використовується дистанційна форма навчання. В Інституті запроваджена заочно-дистанційна (мільтимедійна) форма. Молоді значно зручніше», – переконує пані Елеонора.
Першочерговим завданням у Волинському інституті імені В’ячеслава Липинського є створення освітньо-виховного середовища професійної підготовки майбутніх фахівців. Невід’ємною частиною цього середовища є студентське самоврядування як засіб формування громадянської компетентності студентської молоді і важливий фактор розвитку і модернізації освітнього середовища ЗВО, виявлення потенційних лідерів, вироблення у них навичок управлінської та організаторської роботи з колективом.
В Інституті діє Студентська рада, яка має навчальний, культурно-просвітницький, соціально-правовий, спортивно-оздоровчий, волонтерський сектори та прес-центр. Ключовою умовою підвищення якості освіти майбутніх фахівців є взаємодія учасників освітнього процесу. Особливо під час карантину в Інституті створене таке середовище, яке забезпечує можливості для саморозвитку студентів через інтеграцію діяльності кураторів, керівників творчих колективів, органів студентського самоврядування, студентів, громадських організацій.
«Протягом всього періоду карантину студенти самостійно та з допомогою професорсько-викладацького складу організовували різноманітні акції та онлайн заходи за своїми уподобаннями та активно користувалися всіма можливостями дистанційного спілкування. Особливе місце серед них займають благодійні заходи. Студенти та професорсько-викладацький склад Інституту завжди долучаються до благодійних акцій усіх рівнів: «Дай шанс – допоможи іншим!», «З надією до життя» та ін. Студенти та викладачі Інституту є активними донорами крові. В Інституті декілька років успішно працює студентська соціально-психологічна служба. Студенти-волонтери беруть участь у різних акціях як на рівні міста, так і на рівні Інституту, співпрацюють з дитячими будинками та реабілітаційними центрами Луцька. Цього року викладачі та студенти взяли активну участь у благодійних акціях: «Від серця до серця», «Миколай про тебе не забуде», «З Різдвом у серці», – зауважує заступниця директора.
Студрада постійно висвітлює життя студентів Інституту в соцмережах. Протягом року на офіційних сторінках Волинського інституту ім. В. Липинського у Instagram та Facebook влаштували різноманітні онлайн-конкурси «Турнір з шахів», «Шевченківські читання», «Батл на музичних інструментах», «Міс МАУП», «Містер МАУП» тощо. Отже, створення такого середовища, в якому студенти активно реалізують свої самоврядні функції, є важливим завданням для керівників закладів вищої освіти. Таке середовище є комплексом сприятливих умов, які стимулюють студентів до активної діяльності, які одночасно є її учасниками, ініціаторами, організаторами.
Чи не найголовніше для студента – можливість працевлаштування за спеціальністю. І у цьому ще одна перевага Волинського інституту ім. В. Липинського. У виші діє Рада роботодавців: керівники підприємств, ФОПИ, адвокати та адвокатські об’єднання підписали з Інститутом договори про співпрацю, тож місце практики, а згодом хороша робота – вже у кишені здобувача освіти. Зауважують, що багато випускників успішно реалізувалися і обіймають посади у правоохоронних органах: прокуратурі чи прикордонній службі, до прикладу.
Міжрегіональна Академія управління персоналом пишається своїми осередками знань – бібліотекою, що нараховує близько 400 000 книг, і власним видавництвом навчальної літератури зі щотижневим оновленням! Оскільки книгосховище розташоване у Києві, студенти звідусіль мають безоплатний доступ до всіх електронних видань, що є величезним плюсом. Додають, що всі посібники та підручники адаптовані до реалій сучасності.
У Волинському інституті ім. В. Липинського діє відбіркова комісія, яка консультує впродовж року. Документи абітурієнтів приймають влітку, однак вступити можна і у грудні (додатковий набір). Зарахування за польською програмою відбувається також у квітні.
Навчання в інституті – платне. Щоправда, ціни доступні і навіть дещо нижчі у порівнянні з контрактними пропозиціями у державних вишах. Способів оплати є кілька: розрахуватися можна за рік, семестр, квартал або місяць. Окрім того, завітавши до Інституту в День відкритих дверей, майбутній студент гарантовано отримує 20% знижки на перший платіж.
Зауважимо, обов’язковою умовою вступу 2022 року є подача ЕЛЕКТРОННОЇ ЗАЯВИ та МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА (для бакалаврів: з 29.07 по 23.08; для магістрів: з 16.08 по 15.09) через сайт МОН: vstup.edbo.gov.ua
Більше інформації про Волинський інститут ім. В. Липинського – на офіційному сайті
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 8
Контактні номери: 095 384 24 82 або 096 054 52 44
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла заступник директора з науково-методичної роботи Волинського інституту імені В’ячеслава Липинського, кандидат економічних наук Елеонора Кадебська.
«Міжрегіональна Академія управління персоналом запрошує вступити без ЗНО на навчання за українсько-польськими спільними програмами – з Вищою школою внутрішньої безпеки в місті Лодзь (бакалавріат) та Варшавським інститутом менеджменту (магістратура). Витрачати нерви та час на підготовку до ЗНО більше необов’язково: зарахування на спільні програми здійснюється на основі середнього балу атестату або диплома про попередню освіту та за результатами співбесіди.
Закінчивши перший курс (заочно в Україні), здобувач вищої освіти може перевестися на другий курс до МАУП або продовжити навчання й отримати ступінь бакалавра чи магістра в Польщі», – тлумачить Елеонора Кадебська.
І найголовніше: освітні програми, які пропонують у Волинському інституті ім. В. Липинського ліцензовані та акредитовані Міністерством освіти і науки України, тож після успішного завершення навчання студенти гарантовано отримають диплом державного зразка. А цьогоріч в Академії вперше запроваджують програму подвійного диплому. Студенти матимуть змогу навчатися у двох вишах одночасно та отримати диплом, який є державним як в Україні, так і країнах Європейського Союзу.
До слова, у навчальному закладі вивчають дві іноземні мови. Студенти вивчають англійську мову як основну та самостійно обирають, яку другу іноземну мову опановувати.
Окрім того, у МАУП представлені найактуальніші та найзатребуваніші спеціальності: менеджмент (медичний та фармацевтичний; туризму та готельного бізнесу; економіка та управління бізнесом), право, правоохоронна діяльність, публічне управління та адміністрування, психологія, фінанси, банківська справа та страхування, облік і оподаткування, економіка. Зауважимо, що інститут іде в ногу з часом та постійно вивчає ринок праці, зокрема у волинському сегменті. В Інституті кожного року здійснюють моніторинг затребуваних спеціальностей на ринку праці та проводять оновлення освітніх програм відповідно до вимог часу.
Ще одна перевага вишу – індивідуальний підхід до кожного здобувача вищої освіти.
«В одній академічній групі в Інституті, як правило, навчаються від 5 до 15 студентів, що дає змогу викладачам якісно працювати з кожним студентом, контролювати якість засвоєння інформації. Для викладачів інституту пріоритетами є: навчити студента пізнавати, навчатися, самореалізуватися в соціально-професійному просторі. До того ж, окрім денної та заочної, у нас активно використовується дистанційна форма навчання. В Інституті запроваджена заочно-дистанційна (мільтимедійна) форма. Молоді значно зручніше», – переконує пані Елеонора.
Першочерговим завданням у Волинському інституті імені В’ячеслава Липинського є створення освітньо-виховного середовища професійної підготовки майбутніх фахівців. Невід’ємною частиною цього середовища є студентське самоврядування як засіб формування громадянської компетентності студентської молоді і важливий фактор розвитку і модернізації освітнього середовища ЗВО, виявлення потенційних лідерів, вироблення у них навичок управлінської та організаторської роботи з колективом.
В Інституті діє Студентська рада, яка має навчальний, культурно-просвітницький, соціально-правовий, спортивно-оздоровчий, волонтерський сектори та прес-центр. Ключовою умовою підвищення якості освіти майбутніх фахівців є взаємодія учасників освітнього процесу. Особливо під час карантину в Інституті створене таке середовище, яке забезпечує можливості для саморозвитку студентів через інтеграцію діяльності кураторів, керівників творчих колективів, органів студентського самоврядування, студентів, громадських організацій.
«Протягом всього періоду карантину студенти самостійно та з допомогою професорсько-викладацького складу організовували різноманітні акції та онлайн заходи за своїми уподобаннями та активно користувалися всіма можливостями дистанційного спілкування. Особливе місце серед них займають благодійні заходи. Студенти та професорсько-викладацький склад Інституту завжди долучаються до благодійних акцій усіх рівнів: «Дай шанс – допоможи іншим!», «З надією до життя» та ін. Студенти та викладачі Інституту є активними донорами крові. В Інституті декілька років успішно працює студентська соціально-психологічна служба. Студенти-волонтери беруть участь у різних акціях як на рівні міста, так і на рівні Інституту, співпрацюють з дитячими будинками та реабілітаційними центрами Луцька. Цього року викладачі та студенти взяли активну участь у благодійних акціях: «Від серця до серця», «Миколай про тебе не забуде», «З Різдвом у серці», – зауважує заступниця директора.
Студрада постійно висвітлює життя студентів Інституту в соцмережах. Протягом року на офіційних сторінках Волинського інституту ім. В. Липинського у Instagram та Facebook влаштували різноманітні онлайн-конкурси «Турнір з шахів», «Шевченківські читання», «Батл на музичних інструментах», «Міс МАУП», «Містер МАУП» тощо. Отже, створення такого середовища, в якому студенти активно реалізують свої самоврядні функції, є важливим завданням для керівників закладів вищої освіти. Таке середовище є комплексом сприятливих умов, які стимулюють студентів до активної діяльності, які одночасно є її учасниками, ініціаторами, організаторами.
Чи не найголовніше для студента – можливість працевлаштування за спеціальністю. І у цьому ще одна перевага Волинського інституту ім. В. Липинського. У виші діє Рада роботодавців: керівники підприємств, ФОПИ, адвокати та адвокатські об’єднання підписали з Інститутом договори про співпрацю, тож місце практики, а згодом хороша робота – вже у кишені здобувача освіти. Зауважують, що багато випускників успішно реалізувалися і обіймають посади у правоохоронних органах: прокуратурі чи прикордонній службі, до прикладу.
Міжрегіональна Академія управління персоналом пишається своїми осередками знань – бібліотекою, що нараховує близько 400 000 книг, і власним видавництвом навчальної літератури зі щотижневим оновленням! Оскільки книгосховище розташоване у Києві, студенти звідусіль мають безоплатний доступ до всіх електронних видань, що є величезним плюсом. Додають, що всі посібники та підручники адаптовані до реалій сучасності.
У Волинському інституті ім. В. Липинського діє відбіркова комісія, яка консультує впродовж року. Документи абітурієнтів приймають влітку, однак вступити можна і у грудні (додатковий набір). Зарахування за польською програмою відбувається також у квітні.
Навчання в інституті – платне. Щоправда, ціни доступні і навіть дещо нижчі у порівнянні з контрактними пропозиціями у державних вишах. Способів оплати є кілька: розрахуватися можна за рік, семестр, квартал або місяць. Окрім того, завітавши до Інституту в День відкритих дверей, майбутній студент гарантовано отримує 20% знижки на перший платіж.
Зауважимо, обов’язковою умовою вступу 2022 року є подача ЕЛЕКТРОННОЇ ЗАЯВИ та МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА (для бакалаврів: з 29.07 по 23.08; для магістрів: з 16.08 по 15.09) через сайт МОН: vstup.edbo.gov.ua
Більше інформації про Волинський інститут ім. В. Липинського – на офіційному сайті
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 8
Контактні номери: 095 384 24 82 або 096 054 52 44
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