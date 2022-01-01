На Дніпропетровщині окупанти обстріляли центр села і склад із 40 тоннами зерна
Сьогодні, 09:37
Вранці,30 червня, росіяни обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Ворог продовжує тероризувати міста та села Криворізького району.
На ранок кілька разів з різної зброї обстріляв Зеленодольську громаду. У Великій Костромці удар прийшовся по центру села. Є руйнування. У Зеленодольську ворог поцілив у сільгосппідприємство. Знищив склад, у якому було 40 тонн зерна. Вибух спричинив пожежу. Попередньо, люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Ворог продовжує тероризувати міста та села Криворізького району.
На ранок кілька разів з різної зброї обстріляв Зеленодольську громаду. У Великій Костромці удар прийшовся по центру села. Є руйнування. У Зеленодольську ворог поцілив у сільгосппідприємство. Знищив склад, у якому було 40 тонн зерна. Вибух спричинив пожежу. Попередньо, люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.
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