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На Дніпропетровщині окупанти обстріляли центр села і склад із 40 тоннами зерна

На Дніпропетровщині окупанти обстріляли центр села і склад із 40 тоннами зерна
Вранці,30 червня, росіяни обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ворог продовжує тероризувати міста та села Криворізького району.
На ранок кілька разів з різної зброї обстріляв Зеленодольську громаду. У Великій Костромці удар прийшовся по центру села. Є руйнування. У Зеленодольську ворог поцілив у сільгосппідприємство. Знищив склад, у якому було 40 тонн зерна. Вибух спричинив пожежу. Попередньо, люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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