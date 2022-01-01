На Дніпропетровщині окупанти обстріляли центр села і склад із 40 тоннами зерна





Про це Валентин Резніченко.



"Ворог продовжує тероризувати міста та села Криворізького району.

На ранок кілька разів з різної зброї обстріляв Зеленодольську громаду. У Великій Костромці удар прийшовся по центру села. Є руйнування. У Зеленодольську ворог поцілив у сільгосппідприємство. Знищив склад, у якому було 40 тонн зерна. Вибух спричинив пожежу. Попередньо, люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці,30 червня, росіяни обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині.Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА"Ворог продовжує тероризувати міста та села Криворізького району.На ранок кілька разів з різної зброї обстріляв Зеленодольську громаду. У Великій Костромці удар прийшовся по центру села. Є руйнування. У Зеленодольську ворог поцілив у сільгосппідприємство. Знищив склад, у якому було 40 тонн зерна. Вибух спричинив пожежу. Попередньо, люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

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