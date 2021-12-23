На Волині – пожежа на торфовищі
Сьогодні, 09:47
У Володимир-Волинському районі триває гасіння пожежі на торфовищі.
Про це повідомляє пресслужба рятувальників Волині.
29 червня о 10:40 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу на торфовищі біля села Селіски Устилузької територіальної громади Володимир-Волинського району. Вогонь поширився осередками на угідді площею 2 гектари.
Відучора на місці події працюють рятувальники двох підрозділів 7 ДПРЧ м. Володимира та 5 ДПРЧ м. Нововолинська. Пожежа локалізована.
Станом на 09:00 30 червня погашено 0,7 га, залишилось 1,3 га. Залучено 2 одиниці основної пожежної техніки, працюють 12 рятувальників.
Імовірно, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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Про це повідомляє пресслужба рятувальників Волині.
29 червня о 10:40 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу на торфовищі біля села Селіски Устилузької територіальної громади Володимир-Волинського району. Вогонь поширився осередками на угідді площею 2 гектари.
Відучора на місці події працюють рятувальники двох підрозділів 7 ДПРЧ м. Володимира та 5 ДПРЧ м. Нововолинська. Пожежа локалізована.
Станом на 09:00 30 червня погашено 0,7 га, залишилось 1,3 га. Залучено 2 одиниці основної пожежної техніки, працюють 12 рятувальників.
Імовірно, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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