На Волині – пожежа на торфовищі





Про це повідомляє пресслужба рятувальників Волині.



29 червня о 10:40 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу на торфовищі біля села Селіски Устилузької територіальної громади Володимир-Волинського району. Вогонь поширився осередками на угідді площею 2 гектари.



Відучора на місці події працюють рятувальники двох підрозділів 7 ДПРЧ м. Володимира та 5 ДПРЧ м. Нововолинська. Пожежа локалізована.

Станом на 09:00 30 червня погашено 0,7 га, залишилось 1,3 га. Залучено 2 одиниці основної пожежної техніки, працюють 12 рятувальників.



Імовірно, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимир-Волинському районі триває гасіння пожежі на торфовищі.Про це повідомляє пресслужба рятувальників Волині.29 червня о 10:40 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу на торфовищі біля села Селіски Устилузької територіальної громади Володимир-Волинського району. Вогонь поширився осередками на угідді площею 2 гектари.Відучора на місці події працюють рятувальники двох підрозділів 7 ДПРЧ м. Володимира та 5 ДПРЧ м. Нововолинська. Пожежа локалізована.Станом на 09:00 30 червня погашено 0,7 га, залишилось 1,3 га. Залучено 2 одиниці основної пожежної техніки, працюють 12 рятувальників.Імовірно, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

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