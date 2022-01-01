Обстріл багатоповерхівки Миколаєва: кількість загиблих зросла до 6

Внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Миколаєві загинули шестеро людей. Ще стільки ж отримали поранення.Про це повідомляє голва Миколаївської ОВА"Вчора зранку, 29 червня, по Миколаєву та передмістю випустили понад десять ракет. Зафіксовано влучання в житловий багатоквартирний будинок, де наразі відомо про 6 загиблих та 6 потерпілих", - написав Кім.За його словами, також ракета влучила в базу відпочинку та гаражний кооператив.При цьому, за даними мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, наразі відомо про 6 загиблих та 5 поранених."Вночі з-під завалів будинку, куди влучила російська ракета, рятувальники дістали ще одне тіло. Таким чином, на цей час відомо про 6 загиблих та 5 поранених. Пошуково-рятувальна операція триває", - написав Сєнкевич.Також з’ясовано, що від ударної хвилі та уламків пошкоджень зазнали ще 7 житлових багатоповерхівок. Переважно - це вибиті вікна та зруйновані балкони.