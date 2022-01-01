Обстріл багатоповерхівки Миколаєва: кількість загиблих зросла до 6
Сьогодні, 10:21
Внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Миколаєві загинули шестеро людей. Ще стільки ж отримали поранення.
Про це повідомляє голва Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram.
"Вчора зранку, 29 червня, по Миколаєву та передмістю випустили понад десять ракет. Зафіксовано влучання в житловий багатоквартирний будинок, де наразі відомо про 6 загиблих та 6 потерпілих", - написав Кім.
За його словами, також ракета влучила в базу відпочинку та гаражний кооператив.
При цьому, за даними мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, наразі відомо про 6 загиблих та 5 поранених.
"Вночі з-під завалів будинку, куди влучила російська ракета, рятувальники дістали ще одне тіло. Таким чином, на цей час відомо про 6 загиблих та 5 поранених. Пошуково-рятувальна операція триває", - написав Сєнкевич.
Також з’ясовано, що від ударної хвилі та уламків пошкоджень зазнали ще 7 житлових багатоповерхівок. Переважно - це вибиті вікна та зруйновані балкони.
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Про це повідомляє голва Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram.
"Вчора зранку, 29 червня, по Миколаєву та передмістю випустили понад десять ракет. Зафіксовано влучання в житловий багатоквартирний будинок, де наразі відомо про 6 загиблих та 6 потерпілих", - написав Кім.
За його словами, також ракета влучила в базу відпочинку та гаражний кооператив.
При цьому, за даними мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, наразі відомо про 6 загиблих та 5 поранених.
"Вночі з-під завалів будинку, куди влучила російська ракета, рятувальники дістали ще одне тіло. Таким чином, на цей час відомо про 6 загиблих та 5 поранених. Пошуково-рятувальна операція триває", - написав Сєнкевич.
Також з’ясовано, що від ударної хвилі та уламків пошкоджень зазнали ще 7 житлових багатоповерхівок. Переважно - це вибиті вікна та зруйновані балкони.
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