ЗСУ вже знищили 35 600 окупантів





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.06 орієнтовно склали:



особового складу – близько 35 600 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 573 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 726 (+6) од,

артилерійських систем – 790 (+9) од,

РСЗВ – 246 (+0) од,

засобів ППО – 104 (+1) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 185 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 641 (+1) од,

крилатих ракет – 143 (+1) од,

кораблів/катерів – 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 602 (+4) од,

спеціальної техніки – 61 (+0) од.



Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія у війні з Україною вже втратила 35 600 військових.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.06 орієнтовно склали:особового складу – близько 35 600 (+150) осіб ліквідовано,танків ‒ 1 573 (+1) од,бойових броньованих машин ‒ 3 726 (+6) од,артилерійських систем – 790 (+9) од,РСЗВ – 246 (+0) од,засобів ППО – 104 (+1) од,літаків – 217 (+0) од,гелікоптерів – 185 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 641 (+1) од,крилатих ракет – 143 (+1) од,кораблів/катерів – 14 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 2 602 (+4) од,спеціальної техніки – 61 (+0) од.Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

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