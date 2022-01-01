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ЗСУ вже знищили 35 600 окупантів

ЗСУ вже знищили 35 600 окупантів
Росія у війні з Україною вже втратила 35 600 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько 35 600 (+150) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 573 (+1) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 726 (+6) од,
артилерійських систем – 790 (+9) од,
РСЗВ – 246 (+0) од,
засобів ППО – 104 (+1) од,
літаків – 217 (+0) од,
гелікоптерів – 185 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 641 (+1) од,
крилатих ракет – 143 (+1) од,
кораблів/катерів – 14 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 602 (+4) од,
спеціальної техніки – 61 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

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Теги: Росія, Україна, війна
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