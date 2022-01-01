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«Армія Росії – це збіговисько терористів»: СБУ встановила обставини запуску ракет по ТЦ у Кременчуці. ВІДЕО

«Армія Росії – це збіговисько терористів»: СБУ встановила обставини запуску ракет по ТЦ у Кременчуці. ВІДЕО
Служба безпеки України збирає численні докази, які підтверджують, що окупанти свідомо вчинили кривавий воєнний злочин у Кременчуці.

Про це заявив Голова Служби безпеки України Іван Баканов.

Наявні дані свідчать, що запуск ракет типу «Х-22» здійснено зі стратегічних бомбардувальників «Ту-22М3», які злетіли з військового аеродрому «Шайковка» у Калузькій області. Самі ж ракети випустили у повітряному просторі Курської області РФ.

На відео, котре зафіксувало момент ракетного удару, чітко видно, що окупанти влучили саме у цивільні об’єкти, зокрема у ТЦ. Про це свідчать кадри з камер спостереження всередині торгового центру та навколо нього – там перебувало багато відвідувачів.

Також супутникові знімки дозволять подивитись на Кременчук до та після обстрілу. Більш того – є можливість навіть порівняти кількість автомобілів, які зазвичай знаходились на парковці ТЦ у різний проміжок часу.

Тобто будь-які вигадки російської пропаганди спростовуються фактами, які легко перевірити.

Що стосується обстрілу Кременчуцького заводу дорожніх машин, то жодних складів із військовою технікою там не було. Насправді підприємство займалось виробництвом асфальтозмішувальних установок.

«Якщо виходити з логіки окупантів, то небезпеку для них становлять полиці супермаркетів і навіть асфальтозмішувальні установки. Армія росії - це збіговисько терористів, які обов’язково отримають покарання за свої злочини. Всі докази наразі ретельно документуються», – додав Іван Баканов.

Нагадаємо, що СБУ 27 червня розпочала розслідування ракетного обстрілу цивільних об’єктів у Кременчуці. Провадження відкрито за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

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Теги: Росія, Україна, війна
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