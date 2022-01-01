«Кількість жертв неможливо навіть уявити»: росіяни вдарили ракетами по ТЦ в Кременчуці. ВІДЕО

«Кількість жертв неможливо навіть уявити»: росіяни вдарили ракетами по ТЦ в Кременчуці. ВІДЕО
Російські війська завдали сьогодні ракетного удару по Кременчуку, влучивши у торговий центр.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

"Окупанти вдарили ракетами по торговельному центру, де було понад тисячу цивільних. ТРЦ палає, рятувальники займаються гасінням пожежі, кількість жертв неможливо навіть уявити", - заявив глава держави.

Наразі невідомо, скільки людей постраждали та загинули в результаті удару, однак на відео можна побачити сильну пожежу, якою охоплено торговий центр.

"Жодної небезпеки для російської армії. Жодної стратегічної цінності. Лише намагання людей жити нормальним життям, що так злить окупантів. Росія продовжує виміщати своє безсилля на звичайних громадянах. Сподіватися на адекватність і людяність з її боку марно", - наголосив Зеленський.

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Теги: ТЦ, Кременчук, Росія, ракетний удар
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