У волинянина в автівці знайшли 100 кілограмів бурштину
Сьогодні, 18:02
Поліцейські виявили у ківерчанина майже 100 кілограмів бурштину без документів. Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом нелегалього перевезення дорогоцінного каменю.
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
26 червня пообіді працівники Луцького РУП зупинили транспортний засіб Peugeot за порушення правил дорожнього руху.
Під час перевірки документів та огляду транспортного засобу поліцейські виявили у автомобілі полімерний пакет з камінням дрібної фракції, коричневого кольору, ззовні схожого на каміння бурштину, загальгою вагою близько 100 кг.
Відповідні документи, що підтверджують законність походження такого каменю, 31-річний ківерчанин пред’явити працівникам поліції не зміг.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Сировину правоохоронці вилучили та направили до Волинського експертно-наукового дослідницько-криміналістичного центру МВС України.
За цим фактом слідство внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 240-1 КК України.
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Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
26 червня пообіді працівники Луцького РУП зупинили транспортний засіб Peugeot за порушення правил дорожнього руху.
Під час перевірки документів та огляду транспортного засобу поліцейські виявили у автомобілі полімерний пакет з камінням дрібної фракції, коричневого кольору, ззовні схожого на каміння бурштину, загальгою вагою близько 100 кг.
Відповідні документи, що підтверджують законність походження такого каменю, 31-річний ківерчанин пред’явити працівникам поліції не зміг.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Сировину правоохоронці вилучили та направили до Волинського експертно-наукового дослідницько-криміналістичного центру МВС України.
За цим фактом слідство внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 240-1 КК України.
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