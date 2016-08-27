У волинянина в автівці знайшли 100 кілограмів бурштину

У волинянина в автівці знайшли 100 кілограмів бурштину
Поліцейські виявили у ківерчанина майже 100 кілограмів бурштину без документів. Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом нелегалього перевезення дорогоцінного каменю.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

26 червня пообіді працівники Луцького РУП зупинили транспортний засіб Peugeot за порушення правил дорожнього руху.

Під час перевірки документів та огляду транспортного засобу поліцейські виявили у автомобілі полімерний пакет з камінням дрібної фракції, коричневого кольору, ззовні схожого на каміння бурштину, загальгою вагою близько 100 кг.
У волинянина в автівці знайшли 100 кілограмів бурштину

Відповідні документи, що підтверджують законність походження такого каменю, 31-річний ківерчанин пред’явити працівникам поліції не зміг.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Сировину правоохоронці вилучили та направили до Волинського експертно-наукового дослідницько-криміналістичного центру МВС України.

За цим фактом слідство внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 240-1 КК України.

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Теги: бурштин, Ківерці
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