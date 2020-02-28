На ринку у Луцьку злодій поцупив їжу

25 червня до поліції Луцька звернулась громадянка про те, що по обіді з прилавку її контейнера на ринку невідома особа відкрито викрала у неї продукти харчування.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.На зауваження та попередження зловмисник не реагував, натомість спустив свою собаку на одного з очевидців, що мав намір заступитись за продавчиню.На місце події негайно виїхали патрульні та слідчо-оперативна група. Проведеними оперативно-розшуковими заходами правоохоронці швидко встановили, що пограбування вчинив 27-річний місцевий мешканець.Його місцезнаходження також відразу стало відоме та незабаром поліцейські його затримали у порядку ст. 208 КПК України. Наразі він перебуває в ІТТ до рішення суду, йому вже оголошено про підозру.За цим фактом слідчі внесли відомості кримінального характеру до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 186 КК України (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану).