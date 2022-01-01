Росія обстрілює Харків: є загиблі та поранені
Сьогодні, 18:40
Російські окупаційні війська обстріляли Харків, поранені троє людей.
Про це повідомляють у Харківській ОВА.
"Росіяни продовжують завдавати ударів по Харкову та області, зокрема по Північній Салтівці. За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілів - 3 постраждалих цивільних. Інформація оновлюється", - інформують в ОВА.
Влада просить не ігнорувати сигнали тривоги.
Окупанти не припиняють завдавати ударів по Харківщині. Напередодні загарбники обстріляли Чугуївську громаду, внаслідок чого двоє мешканців загинули.
Радниця ОВА Наталія Попова у Facebook.
"Попередньо 15 людей поранено. Серед поранених є діти. 3 загиблих. Точно не остаточна кількість", - написала вона.
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Про це повідомляють у Харківській ОВА.
"Росіяни продовжують завдавати ударів по Харкову та області, зокрема по Північній Салтівці. За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілів - 3 постраждалих цивільних. Інформація оновлюється", - інформують в ОВА.
Влада просить не ігнорувати сигнали тривоги.
Окупанти не припиняють завдавати ударів по Харківщині. Напередодні загарбники обстріляли Чугуївську громаду, внаслідок чого двоє мешканців загинули.
Радниця ОВА Наталія Попова у Facebook.
"Попередньо 15 людей поранено. Серед поранених є діти. 3 загиблих. Точно не остаточна кількість", - написала вона.
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