Чи встигнуть всі охочі безкоштовно розмитнити авто на волинському кордоні до 1 липня





Як зазначила у коментарі Валентина Черниш, наразі складно сказати, чи всі, хто нині стоїть у черзі на кордоні, встигнуть скористатися пільговим розмитненням. Теоретично, каже вона, у власників авто є всі шанси встигнути «застрибнути у останній вагон», адже наразі ухвалений закон ще не набув чинності.



«Є законопроект 7418, відповідно до картки, яка розміщена на офіційному сайті Верховної Ради, він підписаний головою ВРУ і скерований на підпис Президенту України. Процедура така: якщо президент підпише, після того текст мають надрукувати в Голосі України, і якщо він надрукується, він стає чинним з наступного дня після публікації. Теоретично, якщо Президент встигне його підписати, закон встигнуть надрукувати, то в тексті закону вказано, що він вступає у силу з 1 липня. Цілком можливо, що всі ці процедури будуть зроблені, тоді 1 липня пільга буде відмінена. Якщо ж президент не підпише, чи підпише з зауваженнями, чи не встигнуть оприлюднити, то 1 липня ще пільги будуть», – пояснила вона.



Наразі, зауважила вона, на митному пункті пропуску «Устилуг» у черзі стоять близько півтори тисячі автомобілів, які чекають на перетин кордону.



«Людині треба постояти в черзі, щоб перетнути кордон, швидко доїхати до внутрішнього терміналу, там постояти в черзі і власне оформитися. Якщо в нас сьогодні на Устилузі черга – 1500 транспортних засобів, які хочуть в’їхати, то це приблизно три доби очікування, до 30 чи 29 числа. Згідно з законом, власники мають 5 діб на доставку. Якщо чекатимуть 5 діб, то точно не встигнуть. Якщо ж власники швидко поїдуть на оформлення, зразу заїдуть в термінал, наприклад у Володимир чи Ковель, де працюють цілодобово, то можуть встигнути. Ми, зі свого боку, робимо все, щоб забезпечити більшу пропускну спроможність і пропустити більшу кількість, щоб ці автомобілі змогли перетнути кордон. Ті, хто перетне сьогодні, – ще встигне», – зазначила вона.



Нагадаємо, 5 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 2142, згідно з яким на час воєнного стану звільняються від мита та ПДВ усі імпортні товари, включно з автомобілями. Згідно із законом про так зване нульове розмитнення автомобілів, на період дії воєнного стану громадяни України звільняються від сплати мита, ПДВ та акцизу.



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Але уже у червні народні депутати ухвалили законопроект 7418, відповідно до якого мають бути





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На митному пропуску «Устилуг» нині черга з 1500 автівок, які хочуть в’їхати на територію України. Чи встигнуть їхні власники скористатися пільгами з розмитнення, пояснили у Волинській митниці.Як зазначила у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини речниця Волинської митниці, наразі складно сказати, чи всі, хто нині стоїть у черзі на кордоні, встигнуть скористатися пільговим розмитненням. Теоретично, каже вона, у власників авто є всі шанси встигнути «застрибнути у останній вагон», адже наразі ухвалений закон ще не набув чинності.«Є законопроект 7418, відповідно до картки, яка розміщена на офіційному сайті Верховної Ради, він підписаний головою ВРУ і скерований на підпис Президенту України. Процедура така: якщо президент підпише, після того текст мають надрукувати в Голосі України, і якщо він надрукується, він стає чинним з наступного дня після публікації. Теоретично, якщо Президент встигне його підписати, закон встигнуть надрукувати, то в тексті закону вказано, що він вступає у силу з 1 липня. Цілком можливо, що всі ці процедури будуть зроблені, тоді 1 липня пільга буде відмінена. Якщо ж президент не підпише, чи підпише з зауваженнями, чи не встигнуть оприлюднити, то 1 липня ще пільги будуть», – пояснила вона.Наразі, зауважила вона, на митному пункті пропуску «Устилуг» у черзі стоять близько півтори тисячі автомобілів, які чекають на перетин кордону.«Людині треба постояти в черзі, щоб перетнути кордон, швидко доїхати до внутрішнього терміналу, там постояти в черзі і власне оформитися. Якщо в нас сьогодні на Устилузі черга – 1500 транспортних засобів, які хочуть в’їхати, то це приблизно три доби очікування, до 30 чи 29 числа. Згідно з законом, власники мають 5 діб на доставку. Якщо чекатимуть 5 діб, то точно не встигнуть. Якщо ж власники швидко поїдуть на оформлення, зразу заїдуть в термінал, наприклад у Володимир чи Ковель, де працюють цілодобово, то можуть встигнути. Ми, зі свого боку, робимо все, щоб забезпечити більшу пропускну спроможність і пропустити більшу кількість, щоб ці автомобілі змогли перетнути кордон. Ті, хто перетне сьогодні, – ще встигне», – зазначила вона.Нагадаємо, 5 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 2142, згідно з яким на час воєнного стану звільняються від мита та ПДВ усі імпортні товари, включно з автомобілями. Згідно із законом про так зване нульове розмитнення автомобілів, на період дії воєнного стану громадяни України звільняються від сплати мита, ПДВ та акцизу.Але уже у червні народні депутати ухвалили законопроект 7418, відповідно до якого мають бути повернені мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто з 1 липня 2022 року. Щоб встигнути скористатися пільгою, власники авто, придбаних за кордоном нині змушені по кілька днів стояти у чималій черзі. Зі слів очевидців, там уже трапляються бійки, є спроби пошкодження коліс авто, дехто намагається проскочити без черги.

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