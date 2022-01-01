Через «Ягодин» перестали пропускати легкові автомобілі

Через «Ягодин» перестали пропускати легкові автомобілі
Сьогодні, 27 червня, з 9:00 перетинання державного кордону у пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» для легкових автомобілів стало неможливим.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Нагадаємо, раніше повідомляли що із 27 червня перетин кордону через «Ягодин» можливий лише для вантажного транспорту з повною масою понад 7,5 тонни та рейсових автобусів.

Вантажівки до 7,5 тонни і легковий автотранспорт у цьому пункті пропуску тепер не оформляють. Аби перетнути кордон, водіям таких категорій транспортних засобів, необхідно прямувати до інших пунктів пропуску.

«Всі, хто до 9 ранку встиг пройти прикордонне оформлення, можуть ще бути оформленні у митному відношенні. Ті, хто не встиг це зробити до 9 ранку, мають їхати у інші пункти пропуску. Польські прикордонники про це інформували людей у черзі. Якщо хтось таки досі чекає у черзі, то варто розвертатися і прямувати у інший пункт пропуску», – повідомила речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.

Такі зміни запроваджують задля підвищення пропускної спроможності пункту пропуску та зменшення черг вантажних автомобілів.


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Теги: «Ягодин», кордон, перетин, пункт пропуску, Маргарита Вершиніна
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