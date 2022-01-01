Через «Ягодин» перестали пропускати легкові автомобілі

Сьогодні, 27 червня, з 9:00 перетинання державного кордону у пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» для легкових автомобілів стало неможливим.Про церозповіли у пресслужбі Волинського прикордонного загону.Нагадаємо, раніше повідомляли щоВантажівки до 7,5 тонни і легковий автотранспорт у цьому пункті пропуску тепер не оформляють. Аби перетнути кордон, водіям таких категорій транспортних засобів, необхідно прямувати до інших пунктів пропуску.«Всі, хто до 9 ранку встиг пройти прикордонне оформлення, можуть ще бути оформленні у митному відношенні. Ті, хто не встиг це зробити до 9 ранку, мають їхати у інші пункти пропуску. Польські прикордонники про це інформували людей у черзі. Якщо хтось таки досі чекає у черзі, то варто розвертатися і прямувати у інший пункт пропуску», – повідомила речниця Волинського прикордонного загонуТакі зміни запроваджують задля підвищення пропускної спроможності пункту пропуску та зменшення черг вантажних автомобілів.