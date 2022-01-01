У Сєвєродонецьку окупанти заселяються у будинки українців
Сьогодні, 12:41
Близько 7-8 тисяч мирних жителів залишалися у Сєвєродонецьку.
Про це повідомив голова Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк, пише Інтерфакс-Україна.
"Залишалося у місті десь 7-8 тисяч населення. Хтось намагається повернутися до міста з підконтрольних (Україні – ІФ) територій, хтось намагається виїхати", – сказав він на брифінгу в Медіацентрі "Україна – Укрінформ" у понеділок.
За його інформацією, російські окупанти продовжують займати вільне житло жителів міста, які виїхали. "Розміщують там солдатів, своїх офіцерів. Тобто хазяйнують у місті так, як їм хочеться", – додав Стрюк.
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Про це повідомив голова Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк, пише Інтерфакс-Україна.
"Залишалося у місті десь 7-8 тисяч населення. Хтось намагається повернутися до міста з підконтрольних (Україні – ІФ) територій, хтось намагається виїхати", – сказав він на брифінгу в Медіацентрі "Україна – Укрінформ" у понеділок.
За його інформацією, російські окупанти продовжують займати вільне житло жителів міста, які виїхали. "Розміщують там солдатів, своїх офіцерів. Тобто хазяйнують у місті так, як їм хочеться", – додав Стрюк.
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