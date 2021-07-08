На Волині у ставку втопився 67-річний чоловік

На Волині у ставку втопився 67-річний чоловік
26 червня о 18:23 до Служби 101 надійшло повідомлення про те, що у ставку в селі Веселе Торчинської громади Луцького району втопився 67-річний мешканець села Верхівка.

Про це повідомляє пресслужба рятувальників Волині.

Тіло потопельника вилучили з води співробітники 20 ДПРП смт Торчин.
Обставини загибелі людини з’ясовують правоохоронці.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час відпочинку на воді.

"Не купайтеся біля крутих, стрімких і зарослих берегів. Обирайте для купання спеціально визначені місця, де діють рятувальні пости й чергують рятувальники. Не заходьте у воду напідпитку та уникайте тривалого перебування під відкритим сонцем. Особливо пильнуйте за дітьми, не дозволяйте їм купатися без нагляду дорослих", - наголошують у ДСНС Волині.

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Теги: Волинь, ставок, утоплення
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