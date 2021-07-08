На Волині у ставку втопився 67-річний чоловік
Сьогодні, 12:02
26 червня о 18:23 до Служби 101 надійшло повідомлення про те, що у ставку в селі Веселе Торчинської громади Луцького району втопився 67-річний мешканець села Верхівка.
Про це повідомляє пресслужба рятувальників Волині.
Тіло потопельника вилучили з води співробітники 20 ДПРП смт Торчин.
Обставини загибелі людини з’ясовують правоохоронці.
Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час відпочинку на воді.
"Не купайтеся біля крутих, стрімких і зарослих берегів. Обирайте для купання спеціально визначені місця, де діють рятувальні пости й чергують рятувальники. Не заходьте у воду напідпитку та уникайте тривалого перебування під відкритим сонцем. Особливо пильнуйте за дітьми, не дозволяйте їм купатися без нагляду дорослих", - наголошують у ДСНС Волині.
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Про це повідомляє пресслужба рятувальників Волині.
Тіло потопельника вилучили з води співробітники 20 ДПРП смт Торчин.
Обставини загибелі людини з’ясовують правоохоронці.
Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час відпочинку на воді.
"Не купайтеся біля крутих, стрімких і зарослих берегів. Обирайте для купання спеціально визначені місця, де діють рятувальні пости й чергують рятувальники. Не заходьте у воду напідпитку та уникайте тривалого перебування під відкритим сонцем. Особливо пильнуйте за дітьми, не дозволяйте їм купатися без нагляду дорослих", - наголошують у ДСНС Волині.
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