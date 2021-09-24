«Зима буде надскладною в нашій історії»: чого чекати українцям від тарифів на комунпослуги

«Зима буде надскладною в нашій історії»: чого чекати українцям від тарифів на комунпослуги
Опалювальний сезон 2022 в Україні буде надскладним, але тарифи на комунальні послуги не зростуть. Разом з тим, в деяких громадах все ж доведеться платити більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Міністерства розвитку громад та територій України Олексія Чернишова в ефірі телемарафону.

"Зима близько і вона буде надскладною в нашій історії. Опалювальний сезон почнеться вчасно, тарифи зростати не будуть, вони будуть стабільними", - зазначив він.

Разом з тим, він додав, що коли мова йде про незмінність тарифів, мається на увазі центральне опалення та постачання гарячої води. Саме ці тарифи не змінюються, незважаючи на ціну газу.

"Те, що стосується ситуації з індивідуальним опаленням, то насправді подекуди ціни будуть зростати. Разом з органами місцевого самоврядування, з громадами ми розглядаємо підтримуючі заходи, щоб не полишити українців один-на-один з цією проблемою", - додав він.

За словами міністра, в тих громадах, де є доступ до альтернативних видів пального готуються відповідні заходи, щоб підтримати громадян.

"Але, в першу чергу, коли ми готуємо опалювальний сезон, ми маємо говорити про центральне опалення та постачання гарячої води", - наголосив Чернишов.

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Теги: тарифи, опалення, зима, українці
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