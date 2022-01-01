На Волині під час комендантської години затримали двох чоловіків з наркотичними речовинами

На Волині під час комендантської години затримали двох чоловіків з наркотичними речовинами
Сьогодні вночі, 27 червня, під час патрулювання на Волині затримали двох чоловіків, які мали при собі наркотичні речовини.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

У місті Ковелі поліцейські помітили чоловіка, який йшов під час дії комендантської години. До 24-річної особи, відповідно до ст. 34 Закону України "Про Національну поліцію України", застосували превентивний захід поверхневу перевірку. Під час якої в чоловіка виявили коробочку з подрібненою речовиною рослинного походження.
На Волині під час комендантської години затримали двох чоловіків з наркотичними речовинами

Цієї ж ночі на одному із блокпостів Волині, під час дії комендантської години, охоронці порядку зупинили для перевірки автомобіль Renault Megane.

Так, при перевірці транспортного засобу 36-річного керманича патрульні виявили пакетик з невідомою порошкоподібною речовиною білого кольору.

В обох випадках на місце події викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин подій.

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Теги: Волинь, наркотики, комендантська година
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