На Волині під час комендантської години затримали двох чоловіків з наркотичними речовинами
Сьогодні, 12:16
Сьогодні вночі, 27 червня, під час патрулювання на Волині затримали двох чоловіків, які мали при собі наркотичні речовини.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
У місті Ковелі поліцейські помітили чоловіка, який йшов під час дії комендантської години. До 24-річної особи, відповідно до ст. 34 Закону України "Про Національну поліцію України", застосували превентивний захід поверхневу перевірку. Під час якої в чоловіка виявили коробочку з подрібненою речовиною рослинного походження.
Цієї ж ночі на одному із блокпостів Волині, під час дії комендантської години, охоронці порядку зупинили для перевірки автомобіль Renault Megane.
Так, при перевірці транспортного засобу 36-річного керманича патрульні виявили пакетик з невідомою порошкоподібною речовиною білого кольору.
В обох випадках на місце події викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин подій.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
У місті Ковелі поліцейські помітили чоловіка, який йшов під час дії комендантської години. До 24-річної особи, відповідно до ст. 34 Закону України "Про Національну поліцію України", застосували превентивний захід поверхневу перевірку. Під час якої в чоловіка виявили коробочку з подрібненою речовиною рослинного походження.
Цієї ж ночі на одному із блокпостів Волині, під час дії комендантської години, охоронці порядку зупинили для перевірки автомобіль Renault Megane.
Так, при перевірці транспортного засобу 36-річного керманича патрульні виявили пакетик з невідомою порошкоподібною речовиною білого кольору.
В обох випадках на місце події викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин подій.
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