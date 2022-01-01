На Волині під час комендантської години затримали двох чоловіків з наркотичними речовинами

Сьогодні вночі, 27 червня, під час патрулювання на Волині затримали двох чоловіків, які мали при собі наркотичні речовини.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.У місті Ковелі поліцейські помітили чоловіка, який йшов під час дії комендантської години. До 24-річної особи, відповідно до ст. 34 Закону України "Про Національну поліцію України", застосували превентивний захід поверхневу перевірку. Під час якої в чоловіка виявили коробочку з подрібненою речовиною рослинного походження.Цієї ж ночі на одному із блокпостів Волині, під час дії комендантської години, охоронці порядку зупинили для перевірки автомобіль Renault Megane.Так, при перевірці транспортного засобу 36-річного керманича патрульні виявили пакетик з невідомою порошкоподібною речовиною білого кольору.В обох випадках на місце події викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин подій.