У Стиру під час купання поранилися двоє людей

У Стиру під час купання поранилися двоє людей
Цими днями плавці-рятувальники, які чергують на рятувальному посту на березі річки Стир у Луцьку, двічі надавали допомогу громадянам, які травмувалися під час купання.

Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

24 червня до плавців-рятувальників звернувся за допомогою лучанин. Чоловік пошкодив ногу під час купання й вийшов з води із сильною кровотечею правої стопи.

Рятувальники наклали джгут, зупинили кровотечу й викликали медиків.

26 червня близько 19-ої години рятувальники надали першу долікарську допомогу ще одному чоловікові, який порізав у воді ногу. Тож, рятувальники обробили й забинтували рану.

Служби порятунку закликає громадян бути максимально обережними під час відпочинку на воді.

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Теги: Стир, купання, ДСНС, порятунок, люди
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