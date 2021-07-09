У Стиру під час купання поранилися двоє людей





Про це



24 червня до плавців-рятувальників звернувся за допомогою лучанин. Чоловік пошкодив ногу під час купання й вийшов з води із сильною кровотечею правої стопи.



Рятувальники наклали джгут, зупинили кровотечу й викликали медиків.



26 червня близько 19-ої години рятувальники надали першу долікарську допомогу ще одному чоловікові, який порізав у воді ногу. Тож, рятувальники обробили й забинтували рану.



Служби порятунку закликає громадян бути максимально обережними під час відпочинку на воді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цими днями плавці-рятувальники, які чергують на рятувальному посту на березі річки Стир у Луцьку, двічі надавали допомогу громадянам, які травмувалися під час купання.Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС у Волинській області.24 червня до плавців-рятувальників звернувся за допомогою лучанин. Чоловік пошкодив ногу під час купання й вийшов з води із сильною кровотечею правої стопи.Рятувальники наклали джгут, зупинили кровотечу й викликали медиків.26 червня близько 19-ої години рятувальники надали першу долікарську допомогу ще одному чоловікові, який порізав у воді ногу. Тож, рятувальники обробили й забинтували рану.Служби порятунку закликає громадян бути максимально обережними під час відпочинку на воді.

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