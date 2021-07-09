У Стиру під час купання поранилися двоє людей
Сьогодні, 11:22
Цими днями плавці-рятувальники, які чергують на рятувальному посту на березі річки Стир у Луцьку, двічі надавали допомогу громадянам, які травмувалися під час купання.
Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
24 червня до плавців-рятувальників звернувся за допомогою лучанин. Чоловік пошкодив ногу під час купання й вийшов з води із сильною кровотечею правої стопи.
Рятувальники наклали джгут, зупинили кровотечу й викликали медиків.
26 червня близько 19-ої години рятувальники надали першу долікарську допомогу ще одному чоловікові, який порізав у воді ногу. Тож, рятувальники обробили й забинтували рану.
Служби порятунку закликає громадян бути максимально обережними під час відпочинку на воді.
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Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
24 червня до плавців-рятувальників звернувся за допомогою лучанин. Чоловік пошкодив ногу під час купання й вийшов з води із сильною кровотечею правої стопи.
Рятувальники наклали джгут, зупинили кровотечу й викликали медиків.
26 червня близько 19-ої години рятувальники надали першу долікарську допомогу ще одному чоловікові, який порізав у воді ногу. Тож, рятувальники обробили й забинтували рану.
Служби порятунку закликає громадян бути максимально обережними під час відпочинку на воді.
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