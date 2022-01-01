На Волині 15-річний мотоцикліст злетів з дороги: він – в реанімації





Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.



Керуючи мотоциклом «Lifan», на виїзді із села Щитинь Камінь-Каширського району, він не впорався із керуванням та з’їхав з ґрунтової дороги у кювет.



Внаслідок автопригоди неповнолітній отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до реанімації.



Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 26 червня, близько 21 години, 15-річний мотоцикліст злетів з дороги у кювет.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.Керуючи мотоциклом «Lifan», на виїзді із села Щитинь Камінь-Каширського району, він не впорався із керуванням та з’їхав з ґрунтової дороги у кювет.Внаслідок автопригоди неповнолітній отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до реанімації.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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