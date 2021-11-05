У Луцьку п'яний водій вантажівки збив велосипедиста
Сьогодні, 10:53
Учора, 26 червня, на вулиці Конякіна у Луцьку, водій вантажівки збив велосипедиста.
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Водій, у стані сп’яніння, не дотримався безпечного інтервалу та здійснив наїзд на велосипедиста.
Велосипедист рухався попереду в попутному напрямку. Внаслідок автопригоди 72-річного чоловіка із тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння ) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.
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Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Водій, у стані сп’яніння, не дотримався безпечного інтервалу та здійснив наїзд на велосипедиста.
Велосипедист рухався попереду в попутному напрямку. Внаслідок автопригоди 72-річного чоловіка із тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння ) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.
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