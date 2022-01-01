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За минулу добу ЗСУ знищили 150 окупантів та 20 танків

За минулу добу ЗСУ знищили 150 окупантів та 20 танків
З 24 лютого по 27 червня російська армія втратила близько 35 000 військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.06 орієнтовно склали:

особового складу – 35 000 (+150) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 552 (+20) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 687 (+28) од,
артилерійських систем – 771 (+7) од,
РСЗВ – 243 (+0) од,
засобів ППО – 101 (+2) од,
літаків – 217 (+0) од,
гелікоптерів – 184 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 636 (+6),
крилатих ракет – 139 (+0),
кораблів/катерів – 14 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 575 (+11) од,
спеціальної техніки – 60 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.

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Теги: Росія, Україна, війна
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