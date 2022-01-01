Росія завдала ракетного удару по Одещині: постраждали шестеро людей





Про це повідомила пресслужба



Внаслідок влучання в житловий квартал мирного селища сталося руйнування та загорання кількох житлових будинків та господарчих споруд на орієнтовній площі 500 м2. Попередньо постраждало 6 осіб, серед яких 1 дитина. Від ДСНС залучено 3 одиниці техніки, 12 фахівців. Триває боротьба з вогнем.



Після ліквідації пожежи розпочне роботу слідчо-оперативна група Національної поліції. Дані по масштабам руйнувань та кількість постраждалих уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! По Одещині росіяни нанесли ракетний удар із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М.Про це повідомила пресслужба ОК “Південь” Внаслідок влучання в житловий квартал мирного селища сталося руйнування та загорання кількох житлових будинків та господарчих споруд на орієнтовній площі 500 м2. Попередньо постраждало 6 осіб, серед яких 1 дитина. Від ДСНС залучено 3 одиниці техніки, 12 фахівців. Триває боротьба з вогнем.Після ліквідації пожежи розпочне роботу слідчо-оперативна група Національної поліції. Дані по масштабам руйнувань та кількість постраждалих уточнюються.

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