Росія завдала ракетного удару по Одещині: постраждали шестеро людей
Сьогодні, 09:30
По Одещині росіяни нанесли ракетний удар із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М.
Про це повідомила пресслужба ОК “Південь”.
Внаслідок влучання в житловий квартал мирного селища сталося руйнування та загорання кількох житлових будинків та господарчих споруд на орієнтовній площі 500 м2. Попередньо постраждало 6 осіб, серед яких 1 дитина. Від ДСНС залучено 3 одиниці техніки, 12 фахівців. Триває боротьба з вогнем.
Після ліквідації пожежи розпочне роботу слідчо-оперативна група Національної поліції. Дані по масштабам руйнувань та кількість постраждалих уточнюються.
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Про це повідомила пресслужба ОК “Південь”.
Внаслідок влучання в житловий квартал мирного селища сталося руйнування та загорання кількох житлових будинків та господарчих споруд на орієнтовній площі 500 м2. Попередньо постраждало 6 осіб, серед яких 1 дитина. Від ДСНС залучено 3 одиниці техніки, 12 фахівців. Триває боротьба з вогнем.
Після ліквідації пожежи розпочне роботу слідчо-оперативна група Національної поліції. Дані по масштабам руйнувань та кількість постраждалих уточнюються.
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