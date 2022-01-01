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США планують придбати для України зенітно-ракетні системи середньої та великої дальності, – ЗМІ

США планують придбати для України зенітно-ракетні системи середньої та великої дальності, – ЗМІ
США цього тижня оголосять про закупівлю для України вдосконаленої системи протиракетної оборони середньої і великої дальності,

Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на джерела, пише Радіо Свобода.

Президент США Джо Байден, який перебуває зараз у Німеччині на саміті G7, присвяченому насамперед Україні, раніше підтвердив, що США нададуть Україні досконаліші ракетні системи і боєприпаси.

27 червня президент України Володимир Зеленський, як очікується, виступить на саміті «Групи семи» через відеозв’язок. Як повідомляє CNN, у відповідь на прохання Києва, ймовірно, буде оголошено про додаткову військову допомогу, включаючи артилерійські боєприпаси і радари.

Київ також просить поставити йому систему протиракетної оборони NASAMS. Вона може вражати цілі на відстані понад 150 кілометрів, проте українські військові для роботи із цією системою мають пройти відповідне навчання, зазначає CNN.

Минулого тижня США оголосили про додаткову військову допомогу Україні у розмірі 450 мільйонів доларів, надавши ще чотири реактивні системи залпового вогню й артилерійські боєприпаси для інших систем.

Раніше адміністрація Байдена заявила, що надає Україні додаткову військову допомогу на мільярд доларів, пакет, який включає додаткові поставки гаубиць, боєприпасів і систем берегової оборони.

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Теги: Росія, Україна, війна
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