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Росія зазнала дефолту за зовнішнім боргом, – Bloomberg

Росія зазнала дефолту за зовнішнім боргом, – Bloomberg
У Росії вперше з 1918 року відбувся дефолт за суверенним боргом в іноземній валюті через введені санкції, які унеможливили платежі закордонним кредиторам.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Bloomberg.

Протягом місяців РФ знаходила шляхи обходу санкцій, запроваджених після вторгнення Кремля в Україну. Але наприкінці дня в неділю закінчився пільговий період для виплати відсотків у розмірі 100 мільйонів доларів США до 27 травня, і це вважається дефолтом в разі пропуску платежу.

Як пише видання, це є ознакою того, що країна перетворюється на "економічного, фінансового та політичного ізгоя".

З початку березня валютні резерви центрального банку (РФ – ред.) залишаються замороженими, а найбільші банки – відірваними від світової фінансової системи.

Але враховуючи шкоду, якої санкції вже завдали економіці та ринкам, дефолт є швидше символічним.

Сама ж Росія відмовилася визнавати дефолт, заявивши, що у неї є кошти, щоб покрити будь-які рахунки, але немає можливості здійснити оплату.

Минулого тижня Росія оголосила, що перейде на обслуговування свого непогашеного суверенного боргу в розмірі 40 мільярдів доларів у рублях, критикуючи "форс-мажорну" ситуацію, яку, за її словами, штучно створив Захід.

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Теги: Росія, Україна, війна
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