Росія зазнала дефолту за зовнішнім боргом, – Bloomberg





Про це повідомляє



Протягом місяців РФ знаходила шляхи обходу санкцій, запроваджених після вторгнення Кремля в Україну. Але наприкінці дня в неділю закінчився пільговий період для виплати відсотків у розмірі 100 мільйонів доларів США до 27 травня, і це вважається дефолтом в разі пропуску платежу.



Як пише видання, це є ознакою того, що країна перетворюється на "економічного, фінансового та політичного ізгоя".



З початку березня валютні резерви центрального банку (РФ – ред.) залишаються замороженими, а найбільші банки – відірваними від світової фінансової системи.



Але враховуючи шкоду, якої санкції вже завдали економіці та ринкам, дефолт є швидше символічним.



Сама ж Росія відмовилася визнавати дефолт, заявивши, що у неї є кошти, щоб покрити будь-які рахунки, але немає можливості здійснити оплату.



Минулого тижня Росія оголосила, що перейде на обслуговування свого непогашеного суверенного боргу в розмірі 40 мільярдів доларів у рублях, критикуючи "форс-мажорну" ситуацію, яку, за її словами, штучно створив Захід.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Росії вперше з 1918 року відбувся дефолт за суверенним боргом в іноземній валюті через введені санкції, які унеможливили платежі закордонним кредиторам.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Bloomberg.Протягом місяців РФ знаходила шляхи обходу санкцій, запроваджених після вторгнення Кремля в Україну. Але наприкінці дня в неділю закінчився пільговий період для виплати відсотків у розмірі 100 мільйонів доларів США до 27 травня, і це вважається дефолтом в разі пропуску платежу.Як пише видання, це є ознакою того, що країна перетворюється на "економічного, фінансового та політичного ізгоя".З початку березня валютні резерви центрального банку (РФ – ред.) залишаються замороженими, а найбільші банки – відірваними від світової фінансової системи.Але враховуючи шкоду, якої санкції вже завдали економіці та ринкам, дефолт є швидше символічним.Сама ж Росія відмовилася визнавати дефолт, заявивши, що у неї є кошти, щоб покрити будь-які рахунки, але немає можливості здійснити оплату.Минулого тижня Росія оголосила, що перейде на обслуговування свого непогашеного суверенного боргу в розмірі 40 мільярдів доларів у рублях, критикуючи "форс-мажорну" ситуацію, яку, за її словами, штучно створив Захід.

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