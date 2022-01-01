У Раді прокоментували можливий напад на Україну з боку Білорусі





Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Олександр Завітневич, пише



"Ця небезпека завжди є. Якщо по ситуації на сьогодні, за день-два, я думаю, ні, тому що на кордонах в Білорусі немає угруповання, яке зможе зробити цей незрозумілий марш незрозумілою кількістю. Такого ми зараз не бачимо", - заявив Завітневич.



При цьому він вказав, що бійці Збройних сил України готові до всіх можливих сценаріїв не тільки в напрямку Києва, а й Житомирської, Рівненської та Волинської області. Крім того, політик нагадав, що російська влада використовує Білорусь як майданчик для вторгнення, застосування "Іскандерів" та ракет з літаків.



"Ніхто не забуває цей напрямок, всі постійно працюють. Готується сухопутний компонент білоруської армії, не готується - це інформація, яку не можна підтвердити. Зараз провокацій немає", - пояснив голова Комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони.



За його словами, інформація про велике переміщення техніки, яка з'являється в Telegram-каналах або ЗМІ, перевіряється, але поки що не підтверджується.



"Це знову ж таки елементи інформаційної атаки, які впливають на психологічний стан людей", - повідомив Завітневич.



24 червня стало відомо про прибуття на територію білоруського Мозиря російських диверсійних груп, які планують підрив у місті житлових будинків, школи та лікарні. Це може бути подано як відповідь України на авіаційні удари.



У ніч на 25 червня по території України завдали масованого ракетно-бомбового удару з території Білорусі. В українській розвідці вважають, що це була масштабна провокація Російської Федерації для залучення Білорусі у війну проти України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загроза нападу російських військ з боку Білорусі зберігається. Однак розвиток такого сценарію найближчими днями малоймовірний.Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони, пише УНІАН "Ця небезпека завжди є. Якщо по ситуації на сьогодні, за день-два, я думаю, ні, тому що на кордонах в Білорусі немає угруповання, яке зможе зробити цей незрозумілий марш незрозумілою кількістю. Такого ми зараз не бачимо", - заявив Завітневич.При цьому він вказав, що бійці Збройних сил України готові до всіх можливих сценаріїв не тільки в напрямку Києва, а й Житомирської, Рівненської та Волинської області. Крім того, політик нагадав, що російська влада використовує Білорусь як майданчик для вторгнення, застосування "Іскандерів" та ракет з літаків."Ніхто не забуває цей напрямок, всі постійно працюють. Готується сухопутний компонент білоруської армії, не готується - це інформація, яку не можна підтвердити. Зараз провокацій немає", - пояснив голова Комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони.За його словами, інформація про велике переміщення техніки, яка з'являється в Telegram-каналах або ЗМІ, перевіряється, але поки що не підтверджується."Це знову ж таки елементи інформаційної атаки, які впливають на психологічний стан людей", - повідомив Завітневич.24 червня стало відомо про прибуття на територію білоруського Мозиря російських диверсійних груп, які планують підрив у місті житлових будинків, школи та лікарні. Це може бути подано як відповідь України на авіаційні удари.У ніч на 25 червня по території України завдали масованого ракетно-бомбового удару з території Білорусі. В українській розвідці вважають, що це була масштабна провокація Російської Федерації для залучення Білорусі у війну проти України.

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