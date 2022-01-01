Уламок знайшли за кілометр: як на Рівненщині обстежують пошкоджені об’єкти від авіаудару РФ
Сьогодні, 11:35
На Рівненщині продовжують роботи з обстеження пошкодженої внаслідок авіаудару цивільної інфраструктури.
Як розповів Суспільному начальник Сарненської районної військової адміністрації Олександр Кохан, за перший день обстежили майже три десятки об’єктів, уламок ракети знайшли за кілометр від епіцентру влучання.
Комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у перший день обстежили 26 об'єктів:
5 об’єктів автосервісу
10 індивідуальних житлових будинків
1 АЗС
2 об’єкти готельно-ресторанного бізнесу
3 МАФи
2 магазини автозапчастин
1 комунальний гуртожиток
2 об’єкти іншого призначення.
“Пошкодження однотипні: вікна, фасади, дахи, десь оргтехніка, вітрини. Роботу комісію ми продовжуємо, бо працювали тільки один день і кількість може збільшуватись. Ми знайшли один важкий уламок на відстані більше кілометра, його зупинив дах в одній з будівель. Тобто він міг і далі летіти. І ми збільшуємо радіус обстеження”, — зазначив Олександр Кохан.
Навіть приблизну суму збитків, каже посадовець, зараз назвати неможливо.
“Це дуже великі об’єми і все треба підраховувати. Руйнування великі, обладнання і техніки знищено також немало”, — додав Кохан.
Заявку для відшкодування зруйнованого майна можна подати у застосунку Дія, а також зафіксувати факт через комісію у мерії Сарн.
Нагадаємо, що по місту Сарни Рівненської області росіяни випустили дві ракети по цивільній інфраструктурі, є загиблі.
Відео наслідків авіаудару, оприлюднене військовою адміністрацією
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Як розповів Суспільному начальник Сарненської районної військової адміністрації Олександр Кохан, за перший день обстежили майже три десятки об’єктів, уламок ракети знайшли за кілометр від епіцентру влучання.
Комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у перший день обстежили 26 об'єктів:
5 об’єктів автосервісу
10 індивідуальних житлових будинків
1 АЗС
2 об’єкти готельно-ресторанного бізнесу
3 МАФи
2 магазини автозапчастин
1 комунальний гуртожиток
2 об’єкти іншого призначення.
“Пошкодження однотипні: вікна, фасади, дахи, десь оргтехніка, вітрини. Роботу комісію ми продовжуємо, бо працювали тільки один день і кількість може збільшуватись. Ми знайшли один важкий уламок на відстані більше кілометра, його зупинив дах в одній з будівель. Тобто він міг і далі летіти. І ми збільшуємо радіус обстеження”, — зазначив Олександр Кохан.
Навіть приблизну суму збитків, каже посадовець, зараз назвати неможливо.
“Це дуже великі об’єми і все треба підраховувати. Руйнування великі, обладнання і техніки знищено також немало”, — додав Кохан.
Заявку для відшкодування зруйнованого майна можна подати у застосунку Дія, а також зафіксувати факт через комісію у мерії Сарн.
Нагадаємо, що по місту Сарни Рівненської області росіяни випустили дві ракети по цивільній інфраструктурі, є загиблі.
Відео наслідків авіаудару, оприлюднене військовою адміністрацією
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