Уламок знайшли за кілометр: як на Рівненщині обстежують пошкоджені об’єкти від авіаудару РФ





Як розповів Олександр Кохан, за перший день обстежили майже три десятки об’єктів, уламок ракети знайшли за кілометр від епіцентру влучання.



Комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у перший день обстежили 26 об'єктів:



5 об’єктів автосервісу

10 індивідуальних житлових будинків

1 АЗС

2 об’єкти готельно-ресторанного бізнесу

3 МАФи

2 магазини автозапчастин

1 комунальний гуртожиток

2 об’єкти іншого призначення.



“Пошкодження однотипні: вікна, фасади, дахи, десь оргтехніка, вітрини. Роботу комісію ми продовжуємо, бо працювали тільки один день і кількість може збільшуватись. Ми знайшли один важкий уламок на відстані більше кілометра, його зупинив дах в одній з будівель. Тобто він міг і далі летіти. І ми збільшуємо радіус обстеження”, — зазначив Олександр Кохан.



Навіть приблизну суму збитків, каже посадовець, зараз назвати неможливо.



“Це дуже великі об’єми і все треба підраховувати. Руйнування великі, обладнання і техніки знищено також немало”, — додав Кохан.



Заявку для відшкодування зруйнованого майна можна подати у застосунку Дія, а також зафіксувати факт через комісію у мерії Сарн.



Нагадаємо, що



Відео наслідків авіаудару, оприлюднене військовою адміністрацією



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Рівненщині продовжують роботи з обстеження пошкодженої внаслідок авіаудару цивільної інфраструктури.Як розповів Суспільному начальник Сарненської районної військової адміністрації, за перший день обстежили майже три десятки об’єктів, уламок ракети знайшли за кілометр від епіцентру влучання.Комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у перший день обстежили 26 об'єктів:5 об’єктів автосервісу10 індивідуальних житлових будинків1 АЗС2 об’єкти готельно-ресторанного бізнесу3 МАФи2 магазини автозапчастин1 комунальний гуртожиток2 об’єкти іншого призначення.“Пошкодження однотипні: вікна, фасади, дахи, десь оргтехніка, вітрини. Роботу комісію ми продовжуємо, бо працювали тільки один день і кількість може збільшуватись. Ми знайшли один важкий уламок на відстані більше кілометра, його зупинив дах в одній з будівель. Тобто він міг і далі летіти. І ми збільшуємо радіус обстеження”, — зазначив Олександр Кохан.Навіть приблизну суму збитків, каже посадовець, зараз назвати неможливо.“Це дуже великі об’єми і все треба підраховувати. Руйнування великі, обладнання і техніки знищено також немало”, — додав Кохан.Заявку для відшкодування зруйнованого майна можна подати у застосунку Дія, а також зафіксувати факт через комісію у мерії Сарн.Нагадаємо, що по місту Сарни Рівненської області росіяни випустили дві ракети по цивільній інфраструктурі, є загиблі

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