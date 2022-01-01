 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Ракетний удар по Сарнах: повідомили про стан постраждалих

Ракетний удар по Сарнах: повідомили про стан постраждалих
Станом на ранок, 26 червня, стало відомо про 11 постраждалих осіб внаслідок вчорашнього обстрілу Сарн у Рівненській області.

Про це повідомив Сарненський міський голова Руслан Серпенінов.

"Станом на 8.00 можу стверджувати, що є вже 11 постраждалих осіб, з них - 4 загиблих. 2 поранених знаходяться у важкому стані в реанімації, і ще 5 осіб отримали різного роду легкі ураження", - йдеться в повідомленні.

Серпенінов відзначив, що сьогодні проводитиметься розбирання завалів. Також він наголосив, що власники будівель, які постраждали внаслідок ракетного удару, можуть звертатись у міську раду до першого заступника міського голови.

Нагадаємо, що росіяни випустили дві ракети по Рівненщині. Ракети влучили в СТО з мийкою та ще один комплекс з ремонту машин.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, Сарни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росія втратила у війні 34850 солдат та 217 літаків
Сьогодні, 09:36
У Києві російська ракета влучила у багатоповерхівку. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 08:45
Зберігається загроза ракетних обстрілів з території та повітряного простору Білорусі, – Генштаб
Сьогодні, 08:30
Росія вдарила ракетами по Києву
Сьогодні, 08:11
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія втратила у війні 34850 солдат та 217 літаків
Сьогодні, 09:36
Ракетний удар по Сарнах: повідомили про стан постраждалих
Сьогодні, 09:08
У Києві російська ракета влучила у багатоповерхівку. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 08:45
Зберігається загроза ракетних обстрілів з території та повітряного простору Білорусі, – Генштаб
Сьогодні, 08:30
Чи можуть Україну позбавити статусу кандидата в ЄС: пояснення
Сьогодні, 08:28
Схожі новини
На Луганщині від рук окупантів загинув військовий з Волині На Луганщині від рук окупантів загинув військовий з Волині
23 червень, 16:46
Волинські сапери на Чернігівщині очистили від реактивних снарядів 416 гектарів Волинські сапери на Чернігівщині очистили від реактивних снарядів 416 гектарів
22 червень, 12:05
Погуляйко повідомив про ситуацію на кордоні Волині з Білоруссю Погуляйко повідомив про ситуацію на кордоні Волині з Білоруссю
22 червень, 11:56
За незалежність України на Луганщині загинув волинянин Мирослав Поліщук За незалежність України на Луганщині загинув волинянин Мирослав Поліщук
22 червень, 11:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія втратила у війні 34850 солдат та 217 літаків
Сьогодні, 09:36
 0
Ракетний удар по Сарнах: повідомили про стан постраждалих
Сьогодні, 09:08
 0
У Києві російська ракета влучила у багатоповерхівку. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 08:45
 0
Зберігається загроза ракетних обстрілів з території та повітряного простору Білорусі, – Генштаб
Сьогодні, 08:30
 0
Чи можуть Україну позбавити статусу кандидата в ЄС: пояснення
Сьогодні, 08:28
 0
Медіа
відео
1/8