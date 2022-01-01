Ракетний удар по Сарнах: повідомили про стан постраждалих
Сьогодні, 09:08
Станом на ранок, 26 червня, стало відомо про 11 постраждалих осіб внаслідок вчорашнього обстрілу Сарн у Рівненській області.
Про це повідомив Сарненський міський голова Руслан Серпенінов.
"Станом на 8.00 можу стверджувати, що є вже 11 постраждалих осіб, з них - 4 загиблих. 2 поранених знаходяться у важкому стані в реанімації, і ще 5 осіб отримали різного роду легкі ураження", - йдеться в повідомленні.
Серпенінов відзначив, що сьогодні проводитиметься розбирання завалів. Також він наголосив, що власники будівель, які постраждали внаслідок ракетного удару, можуть звертатись у міську раду до першого заступника міського голови.
Нагадаємо, що росіяни випустили дві ракети по Рівненщині. Ракети влучили в СТО з мийкою та ще один комплекс з ремонту машин.
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Про це повідомив Сарненський міський голова Руслан Серпенінов.
"Станом на 8.00 можу стверджувати, що є вже 11 постраждалих осіб, з них - 4 загиблих. 2 поранених знаходяться у важкому стані в реанімації, і ще 5 осіб отримали різного роду легкі ураження", - йдеться в повідомленні.
Серпенінов відзначив, що сьогодні проводитиметься розбирання завалів. Також він наголосив, що власники будівель, які постраждали внаслідок ракетного удару, можуть звертатись у міську раду до першого заступника міського голови.
Нагадаємо, що росіяни випустили дві ракети по Рівненщині. Ракети влучили в СТО з мийкою та ще один комплекс з ремонту машин.
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