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Білорусь не здатна здійснити наступ самостійно без участі РФ, але Кремль тримає у резерві третину своїх БТГр, – розвідка

Білорусь не здатна здійснити наступ самостійно без участі РФ, але Кремль тримає у резерві третину своїх БТГр, – розвідка
Армія Білорусі не здатна здійснити наступ самостійно без участі РФ, але Кремль тримає у резерві третину своїх БТГр.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Наразі армія Білорусі тримає лише сім батальйонів, які зараз на ротаційній основі розміщуються біля кордонів України. А час, необхідний для розгортання ударних сил складає 3-4 тижні. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

За словами представника воєнної розвідки України зараз окремі підрозділи спецпризначення РФ разом із підрозділами сил спеціальних операцій Білорусі проводять спільні навчання з відпрацюванням дій на територію України. Тренування йдуть по всій лінії кордону.

Аналогічна програма тренувань спостерігалась протягом усіх попередніх спільних навчань армій Білорусі та РФ. Саме тому головна загроза зараз полягає у діях диверсійно-розвідувальних груп.

Водночас формування ударного угруповання, з огляду на досвід березня-квітня, займе 3-4 тижні, з яких 2-3 знадобиться на повернення підрозділів армії рф до білорусі. Водночас ведення наступальних бойових дій білоруськими збройними силами самостійно розглядається, як вкрай малоймовірна.

Загалом зараз чисельність білоруських підрозділів, які на ротаційній основі перебувають поблизу кордонів, складає 4-6 тисяч осіб. Також у країні перебуває 1,5 тисячі особового складу російських підрозділів - повітряний компонент, протиповітряна оборона, підрозділи спеціального призначення та ракетних військ.

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Теги: Росія, Україна, війна
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