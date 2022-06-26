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Шойгу прилетів в Україну

Шойгу прилетів в Україну
Міністр оборони Російської Федерації генерал армії Сергій Шойгу проінспектував російське угруповання військ, задіяне на війні в Україні.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Міноборони РФ, "Медузу".

На командних пунктах Шойгу нібито заслухав доповіді командувачів щодо поточної обстановки та дій російських Збройних сил на основних операційних напрямках.

Шойгу також роздав нагороди – медалі "Золота Зірка" та Ордена мужності російським воякам, які "виявили героїзм і самовідданість при виконанні бойових завдань" на війні в Україні.

Куди приїхав Шойгу - не уточнюється, але російські ЗМІ повідомляють, що він на окупованих територіях Донбасу.

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Теги: Росія, Україна, війна
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