Шойгу прилетів в Україну
Сьогодні, 11:04
Міністр оборони Російської Федерації генерал армії Сергій Шойгу проінспектував російське угруповання військ, задіяне на війні в Україні.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Міноборони РФ, "Медузу".
На командних пунктах Шойгу нібито заслухав доповіді командувачів щодо поточної обстановки та дій російських Збройних сил на основних операційних напрямках.
Шойгу також роздав нагороди – медалі "Золота Зірка" та Ордена мужності російським воякам, які "виявили героїзм і самовідданість при виконанні бойових завдань" на війні в Україні.
Куди приїхав Шойгу - не уточнюється, але російські ЗМІ повідомляють, що він на окупованих територіях Донбасу.
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Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Міноборони РФ, "Медузу".
На командних пунктах Шойгу нібито заслухав доповіді командувачів щодо поточної обстановки та дій російських Збройних сил на основних операційних напрямках.
Шойгу також роздав нагороди – медалі "Золота Зірка" та Ордена мужності російським воякам, які "виявили героїзм і самовідданість при виконанні бойових завдань" на війні в Україні.
Куди приїхав Шойгу - не уточнюється, але російські ЗМІ повідомляють, що він на окупованих територіях Донбасу.
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Коментарі 1
На міндобрива олєнєвода
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