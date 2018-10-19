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Інформація про вибухи на Волині – фейк

Інформація про вибухи на Волині – фейк
У соцмережах (особливо - телеграм-каналах) шириться інформація про нібито вибухи на території Волині сьогодні, 26 червня.

Натомість у Волинській обласній військовій адміністрації зауважують, що чутки про звуки вибухів на Волині не мають підтвердження.

Просимо своїх читачів не піддаватися паніці, не поширювати неперевірену інформацію та читати лише надійні джерела!

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Теги: вибухи, Волинь
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