Інформація про вибухи на Волині – фейк
Сьогодні, 11:49
У соцмережах (особливо - телеграм-каналах) шириться інформація про нібито вибухи на території Волині сьогодні, 26 червня.
Натомість у Волинській обласній військовій адміністрації зауважують, що чутки про звуки вибухів на Волині не мають підтвердження.
Просимо своїх читачів не піддаватися паніці, не поширювати неперевірену інформацію та читати лише надійні джерела!
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Натомість у Волинській обласній військовій адміністрації зауважують, що чутки про звуки вибухів на Волині не мають підтвердження.
Просимо своїх читачів не піддаватися паніці, не поширювати неперевірену інформацію та читати лише надійні джерела!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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