Інформація про вибухи на Волині – фейк





Натомість у Волинській обласній військовій адміністрації зауважують, що чутки про звуки вибухів на Волині не мають підтвердження.



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