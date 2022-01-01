У районі Черкас пролунали 2 вибухи, – голова ОВА
Сьогодні, 12:01
Під час повітряної тривоги, 26 червня, у Черкасах було чутно вибухи.
Інформацію підтвердив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
"Маємо два вибухи в районі Черкас. Деталі з'ясовуємо. Залишайтеся в укриттях! Не публікуйте фото та відео. Не повідомляйте локації.
Від цього залежить наша безпека!", - наголосив він.
Нагадаємо, що вранці, 26 червня, російська ракета влучила у 9-поверховий житловий будинок у Києві.
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Інформацію підтвердив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
"Маємо два вибухи в районі Черкас. Деталі з'ясовуємо. Залишайтеся в укриттях! Не публікуйте фото та відео. Не повідомляйте локації.
Від цього залежить наша безпека!", - наголосив він.
Нагадаємо, що вранці, 26 червня, російська ракета влучила у 9-поверховий житловий будинок у Києві.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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