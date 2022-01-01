 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

У районі Черкас пролунали 2 вибухи, – голова ОВА

У районі Черкас пролунали 2 вибухи, – голова ОВА
Під час повітряної тривоги, 26 червня, у Черкасах було чутно вибухи.

Інформацію підтвердив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Маємо два вибухи в районі Черкас. Деталі з'ясовуємо. Залишайтеся в укриттях! Не публікуйте фото та відео. Не повідомляйте локації.
Від цього залежить наша безпека!", - наголосив він.

Нагадаємо, що вранці, 26 червня, російська ракета влучила у 9-поверховий житловий будинок у Києві.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росія проводить приховану мобілізацію, – розвідка
Сьогодні, 12:37
Інформація про вибухи на Волині – фейк
Сьогодні, 11:49
Шойгу прилетів в Україну
Сьогодні, 11:04
Мало відпочивальників і напівпорожні садиби: як розпочався туристичний сезон на Світязі
Сьогодні, 10:45
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія проводить приховану мобілізацію, – розвідка
Сьогодні, 12:37
У районі Черкас пролунали 2 вибухи, – голова ОВА
Сьогодні, 12:01
Інформація про вибухи на Волині – фейк
Сьогодні, 11:49
Шойгу прилетів в Україну
Сьогодні, 11:04
Мало відпочивальників і напівпорожні садиби: як розпочався туристичний сезон на Світязі
Сьогодні, 10:45
Схожі новини
Росія проводить приховану мобілізацію, – розвідка Росія проводить приховану мобілізацію, – розвідка
Сьогодні, 12:37
Шойгу прилетів в Україну Шойгу прилетів в Україну
Сьогодні, 11:04
Мало відпочивальників і напівпорожні садиби: як розпочався туристичний сезон на Світязі Мало відпочивальників і напівпорожні садиби: як розпочався туристичний сезон на Світязі
Сьогодні, 10:45
Білорусь не здатна здійснити наступ самостійно без участі РФ, але Кремль тримає у резерві третину своїх БТГр, – розвідка Білорусь не здатна здійснити наступ самостійно без участі РФ, але Кремль тримає у резерві третину своїх БТГр, – розвідка
Сьогодні, 10:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія проводить приховану мобілізацію, – розвідка
Сьогодні, 12:37
 0
У районі Черкас пролунали 2 вибухи, – голова ОВА
Сьогодні, 12:01
 0
Інформація про вибухи на Волині – фейк
Сьогодні, 11:49
 0
Шойгу прилетів в Україну
Сьогодні, 11:04
 0
Мало відпочивальників і напівпорожні садиби: як розпочався туристичний сезон на Світязі
Сьогодні, 10:45
 0
Медіа
відео
1/8