У районі Черкас пролунали 2 вибухи, – голова ОВА





Інформацію Ігор Табурець.



"Маємо два вибухи в районі Черкас. Деталі з'ясовуємо. Залишайтеся в укриттях! Не публікуйте фото та відео. Не повідомляйте локації.

Від цього залежить наша безпека!", - наголосив він.



Нагадаємо, що вранці, 26 червня,











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час повітряної тривоги, 26 червня, у Черкасах було чутно вибухи.Інформацію підтвердив голова Черкаської обласної військової адміністрації"Маємо два вибухи в районі Черкас. Деталі з'ясовуємо. Залишайтеся в укриттях! Не публікуйте фото та відео. Не повідомляйте локації.Від цього залежить наша безпека!", - наголосив він.Нагадаємо, що вранці, 26 червня, російська ракета влучила у 9-поверховий житловий будинок у Києві

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