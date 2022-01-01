Надихнула «Пташка»: лучанка малює портрети захисників Маріуполя

Анастасія Куц малює портрети українських воїнів-захисників Маріуполя. Бійців, які утримували позиції на "Азовсталі", попри цілодобове бомбардування заводу росіянами.



Українських героїв дівчина зобразила у роботі "Портрети Маріуполя", – розповіла художниця



Зі слів Анастасії Куц, першою із захисників, кого намалювала, була бійчиня з позивним "Пташка". "Той весь біль за Маріуполь я вирішила передати на папір, цим самим намалювавши обличчя Маріуполя, обличчя Азовсталі. Надихнула "Пташка", її спів. Спершу я намалювала її, а далі всіх героїв, які там знаходились", – говорить художниця.



Анастасія працює у студії. Портрети воїнів та бойових медиків малює олівцем у стилі графіки. Першу картину із зображеннями захисників відсканувала і перенесла на велике полотно.



Художниця розповіла, після декількох робіт до неї почали звертатися родичі бійців полку "Азов", щоб портрети їх рідних теж з'явилися на полотні. Так виникла серія робіт "Обличчя Маріуполя".



Свої роботи лучанка вирішила продати через благодійну лотерею в соцмережі. За два дні зібрала сім тисяч гривень. Через кілька тижнів, говорить, буде визначений випадковий переможець. Усі виручені гроші передасть на потреби Збройних Сил України.



Нині авторка працює вже над третьою картиною "Обличчя Маріуполя". Окрім захисників "Азовсталі" малює портрети українських воїнів, які зараз боронять Україну в різних гарячих точках держави.



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