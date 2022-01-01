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«РФ - це хвороба»: в Україні та Литві вимагають реакції G7 на обстріл Києва

«РФ - це хвороба»: в Україні та Литві вимагають реакції G7 на обстріл Києва
Саміт G7 має відповісти санкціями проти Росії після цинічного обстрілу Києва.

Таку думку висловили голова МЗС України Дмитро Кулеба і екс-міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, пише УНІАН.

"Російські ракети вразили житлові квартали в центрі Києва. "Повідомлення" і нагадування до саміту G7 в замку Ельмау в Німеччині. Росія сьогодні - хвороба, і її потрібно лікувати відповідно. Жодних компромісів і переговорів. Просто блокуйте все, поки військова машина не вичерпається", - наголосив литовський політик.

Кулеба зауважив, що серед постраждалих під час цинічного обстрілу житлового будинку в Києві - дитина.

"Семирічна українська дитина спокійно спала в Києві, поки російська крилата ракета не підірвала її будинок. Багато людей по всій Україні страждають. Саміт G7 має відповісти більшими санкціями проти Росії і важким озброєнням для України. Хворий імперіалізм Росії потрібно перемогти", - наголосив він.

Ракетний обстріл Києва 26 червня: що відомо

Вранці 26 під ворожий обстріл потрапив Шевченківський район столиці. У ДСНС заявили про постраждалих та підтвердили пожежу в багатоповерхівці.

Ще одна з ракет, випущених військами РФ по Києву, потрапила в дитячий сад в Шевченківському районі.

Згодом стало відомо, що одну ракету ППО збила на Київщині. Її залишки впали на околицях одного з сіл, постраждалих немає.

За словами керівника прес-служби Повітряних сил ЗСУ Юрія Гната, удар по Києву здійснювався Росією з району Каспійського моря ракетами Х-101. Це найточніша і найдорожча ракета, яка є на озброєнні РФ.

З-під завалів обстріляної дев'ятиповерхівки врятували 7-річну дівчинку. Також врятували її матір - 38-річну громадянку РФ, її затиснуло бетонною плитою.

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, з будинку евакуювали 25 мешканців. Госпіталізували загалом чотирьох постраждалих.

Співголова Європейської Ради з міжнародних відносин Карл Більдт розглядає цей обстріл як сигнал до зустрічі країн "Великої сімки" (G7) в Замку Ельмау (Баварія, Німеччина), яка відбувається сьогодні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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